بسبب عطل مفاجئ بمحطة التحلية.. تعديل مواعيد ضخ المياه

كشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر، عبر منشور بالصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أنه نظرا لحدوث عطل مفاجئ بمحطة تحلية المياه بمدينة القصير فقد تقرر تعديل مواعيد ضخ المياه بالمدينة.

أماكن ومواعيد ضخ المياه

وحددت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر، عبر المنشور، أماكن ومواعيد ضخ المياه بمدينة القصير كالآتي..

- يوم السبت الموافق 18 من شهر يونيو الجاري 2022

** المناطق التي يتم تعديل ضخ المياه فيها «العوينة - الجرف - العدوة - المستشفى المركزي - رافع مبارك - عمارات أبو النصر».

- يوم الأحد الموافق 19 من شهر يونيو الجاري 2022.

** المناطق التي يتم تعديل ضخ المياه فيها «الثامنة - السيول - المستعمرة».

- يوم الاثنين الموافق 20 من شهر يونيو الجاري 2022.

**المناطق التي يتم تعديل ضخ المياه فيها «الإذاعة والتليفزيون - الصناعية - الأبنودية - عمارات السيدة خديجة - المنطقة الرابعة».

- يوم الثلاثاء الموافق 21 من شهر يونيو الجاري 2022

**المناطق التي يتم تعديل ضخ المياه فيها «عمارات العوينة الجديدة - الجزء الشمالي - رافع مبارك - المستشفى المركزي - رافع التوطين».

- يوم الأربعاء الموافق 22 من شهر يونيو الجاري 2022

**المناطق التي يتم تعديل ضخ المياه فيها «شنيش - التقوي - خلف المخابرات - عمارات ابو النصر - المستشفى المركزي - رافع مبارك».

- يوم الخميس الموافق 23 من شهر يونيو الجاري 2022

**المناطق التي يتم تعديل ضخ المياه فيها «عمارات 144 - توشكى - السبع عمارات - بلوكات مجلس المدينة - الأمل - امتداد الأمل».

- يوم الجمعة الموافق 24 من شهر يونيو الجاري 2022.

**المناطق التي يتم تعديل ضخ المياه فيها «المنطقة الثالثة عمارات منخفض التكاليف - الجمعية».

كيفية الاستفسار عن مواعيد ضخ المياه

وأوضحت الشركة للمواطنين أنها تتلقى الاستفسارات والشكاوى عبر الخط الساخن 125 ولتلقي استفسارات مواعيد ضخ المياه على رقم «واتس اب» 01001849993

اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان جودة مياه الشرب

وأكدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر عبر منشور بالصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أنها تتخذ هذه الإجراءات لضمان جودة مياه الشرب بدءا من خروجها من المحطات وحتى وصولها للمواطن لتحسين مستوى خدمات مياه الشرب والصرف الصحي التي يتم تقديمها للمواطنين.