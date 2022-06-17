رئيس التحرير

محمود مسلم

بريد الوطن .. جايز

كتب:

الوطن
09:48 م | الجمعة 17 يونيو 2022
صورة تعبيرية

صورة تعبيرية

بلفّ عَ الطرقات

وأصلّح البايظ

وألمّ فِ الكانزات

وأعبّى فِ أزايز

وآجى قصاد الحلم

بقف وحيد عاجز

والنفس مكسورة

كل العيال فِ الكادر

وأنا برة مِ الصورة

وحدى يتيم عايز

ألاقى حضن يضم

من غير ما أشيل الهم

يمكن أعدى الحلم

والمستحيل جايز

                                                                                نجلاء نعيم 

 يتشرف باب «نبض الشارع» باستقبال مشاركاتكم المتميزة للنشر، دون أي محاذير رقابية أو سياسية، آملين أن يجد فيه كل صاحب رأي أو موهبة متنفساً له تحمل صوته للملايين.. "الوطن" تتلقى مقالاتكم ومشاركاتكم على عنوان البريد التالي bareed.elwatan@elwatannews.com

اقرأ المزيد:

بريد الوطن .. من مواطن إلى المسئولين: حاسبوا اتحاد الكرة

بريد الوطن .. احمِنى من معاكسات جارى الإلكترونية يا وزير الداخلية

بريد الوطن .. صوت الواقع واقتراحات لتحسين التعليم

بريد الوطن .. قلب الذهول

بريد الوطن .. مشكلة تؤرقنا فى محافظة الشرقية

بريد الوطن.. الخوف والصراع بين دول العالم

بريد الوطن.. جرح قديم

بريد الوطن.. الإنسانية طبيعة عفوية مكتسبة

بريد الوطن.. مترو لأهالي أسيوط يربط المحافظة يا مسؤولين
بقلم الوطن