بريد الوطن .. جايز

بلفّ عَ الطرقات

وأصلّح البايظ

وألمّ فِ الكانزات

وأعبّى فِ أزايز

وآجى قصاد الحلم

بقف وحيد عاجز

والنفس مكسورة

كل العيال فِ الكادر

وأنا برة مِ الصورة

وحدى يتيم عايز

ألاقى حضن يضم

من غير ما أشيل الهم

يمكن أعدى الحلم

والمستحيل جايز

نجلاء نعيم

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