شروط وطرق التقدم للمدرسة الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي بدمنهور

أعلنت المدرسة الثانوية الفنية الصناعية لمياه الشرب والصرف الصحي بدمنهور عن قبول دفعة جديدة للقبول بالمدرسة للعام الدراسي 2022/2023 للحاصلين على الشهادة الإعدادية 2022 بنين، من الطلاب خريجي 4 محافظات وهي: البحيرة وكفر الشيخ والدقهلية ودمياط، وفقًا للقواعد والشروط التي وضعتها إدارة المدرسة، وبعد اجتياز اختبارات القدرات اللازمة، وهي إحدى المدارس البديلة عن الثانوية العامة، التي يبحث الكثير عنها.

شروط الالتحاق بالمدرسة

وتقبل المدرسة الثانوية الفنية الصناعية لمياه الشرب والصرف الصحي بدمنهور ‏ الحاصلين علي الشهادة الإعدادية 2022 من محافظات: البحيرة، كفرالشيخ، الدقهلية، دمياط الحاصلين على الشهادة الإعدادية العامة لهذا العام بنين فقط.

ويتم قبول الطلاب الحاصلين على 260 درجة فأكثر، وتكون الأولوية للمجموع الأعلى، على ألا يزيد سن المتقدم عن 18 سنة في أول أكتوبر 2022، ويجب اجتياز اختبار القدرات والمقابلة الشخصية للمرشحين، ويتم التنسيق حسب احتياجات كل محافظة بعد اجتياز الكشف الطبي.

طرق التقديم للمدرسة

يبدأ استلام الطلبات إلكترونيا فقط اعتبارًا من 15/6/2022 وتستمر حتى يوم 30/6/2022 على الموقع الرسمي لشركة مياه الشرب و الصرف الصحي بالبحيرة www.bwadc.com.eg على أن يلتزم المتقدم بتسليم أصل الأوراق عند القبول ولن يسمح بالتسجيل للطالب إلا مرة واحدة فقط.

تنسيق الشهادة الإعداية في الدقهلية

ويذكر أن نتيجة تنسيق الثانوية العامة 2022 محافظة الدقهلية ظهرت بعد أسبوعين من إعلان نتيجة ‏الشهادة الإعدادية في الدقهلية بنسبة نجاح بلغت 86.3%، بعد أن بلغ عدد من تقدموا للامتحان هذا العام ‏‏119 ألف و242 طالب وطالبة بالإعدادية العامة، نجح منهم 102 ألف و865 طالب وطالبة، ليتم بعدها ‏عمل ميزانية لتوزيع الطلاب على المدارس الثانوية سواء العامة أو الفنية حسب كثافة الفصول في كل ‏مدرسة.‏