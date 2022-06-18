عشان التكييف ميولعش: علامات تنذر بالخطر.. ونصائح لتجنب وقوع كارثة

يؤدي تشغيل أجهزة التكييف لمدة طويلة خلال فصل الصيف لمواجهه الارتفاع الكبير في درجات الحرارة إلى ارتفاع ضغط الجهاز ووقوع حوادث انفجار، قد تؤدي إلى حرائق داخل المنازل

مخاطر تشغيل جهاز التكييف لمدة طويله

وكشف قطاع الصحة والسلامة المهنية بالشركة القابضة للكهرباء أن تشغيل جهاز التكييف لمدد طويلة يتسبب في وقوع أضرار منها الزيادة الكبيرة في الأحمال الكهربائية، والتي تؤدي لاحتراق موتورالجهاز وبعض الاجزاء الخارجية والتي تؤدي بدورها لوقوع حوادث الحريق والانفجار.

ولفت قطاع الصحة والسلامة المهنية إلى أنه لتجنب حوادث حريق جهاز التكييف يجب ضبط درجة حرارة الجهاز على درجة متوسطة مثل 24 أو 26 درجة مئوية لأن ضبط التكييف على درجة حرارة منخفضة يؤدي إلى الضغط على الجهاز بشكل كبير وضعف الجهد و مستوى الكفاءة الخاص بالتكييف.

ثقوب بخطوط التبريد تؤدي لتعطل الجهاز

وأشار القطاع إلى وجود بعض الاخطاء تتسبب في وقوع حوادث حرائق جهاز التكييف، منها تراكم الغبار والاوساخ علي لفائف المكثف والتي تتسبب في ارتفاع الضغط ودرجة الحرارة بالجهازاضافة الي وقوع تسريب في مادة تبريد الجهازبسبب وجود ثقوب في الخطوط نفسها مما تؤدي الي تعطل الجهاز.

وأكد قطاع «الصحة والسلامة المهنية» أن عدم تنظيف الجهاز بشكل صحيح يؤدي لتراكم الأوساخ والغبار في فتحات التهوية، ما يعيق تدفق الهواء الطبيعي ويؤدي إلى وجود عطل بالوحدة ونشوب حريق، إضافة الي وجود مواد قابلة للاشتعال بالقرب من الجهاز يؤدي لاشتعاله.

وأشار القطاع الي انه يجب منح جهاز التكييف راحة خلال فترات التشغيل لإطالة العمر الافتراضي من ناحية وحماية شبكة الكهرباء من ارتفاع الاحمال والتي تؤدي إلى الاضرار بها وحدوث انقطاع التيار الكهربائي.

فتح نوافذ الغرف واستخدام المراوح ليلا لتلطيف الجو

وطالب القطاع جمهور المستهلكين باتباع عدد من الخطوات للحفاظ علي تبريد المكان دون القيام بتشغيل التكييف علي مدار اليوم، منها الاستعانة بمروحة هوائية للتبديل في الاستخدام بينها وبين مكيف الهواء، مع الابقاء على إغلاق النوافذ والأبواب لفترة وجيزة من الوقت إضافة الي إبقاء النوافذ مفتوحة ليلاً في غرف المنزل لتلطيف الجو وإزالة الرطوبة منها مع ضبط منظم درجة الحرارة لانه كلما انخفض منظم درجة الحرارة فإن ساعات تشغيل الجهازعلى مدار اليوم تزداد.

تنظيف فلاتر الهواء كل فترة

وحذر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء المواطنين من تركيب جهاز تكييف قدرته غير مناسبة للمكان المطلوب والحرص على تنظيف فلاتر الهواء كل فترة، إضافة إلي استشارة الفنيين قبل شراء التكييف في حالة ما إذا كانت كهرباء البيت وعداد الكهرباء في حاجة إلى التغييرأم لا، مع تركيب التكييفات في أماكن سهلة التهوية ومنع تركيبها في الأماكن الضيقة قدر الإمكان.