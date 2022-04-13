تامر حبيب: لا أصوم رمضان منذ 6 سنوات بسبب ظروفي الصحية

كشف السيناريست تامر حبيب عدم صيامه شهر رمضان لمدة تقرب من 6 سنوات، نظرًا لظروف صحية خاصة به، وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، واصفًا واقعة منع سيدة مسيحية وطفلها من تناول الطعام قبل أذان المغرب داخل إحدى محلات الكشري بـ«موقف مستفز وجاهل».

تامر حبيب: لا أتناول الطعام والشراب ولا أدخن على الملأ مراعاة للصائمين

وكتب تامر حبيب، عبر حسابه بموقع فيس بوك، قائلًا: «نظراً لظروف صحية، أنا مبصومش بقالي 6 سنين، ومراعاة لشعور الصايمين بحاول وأنا في الشارع لا آكل ولا أشرب و لا أدخن على الملأ».

تامر حبيب عن واقعة السيدة المسيحية: استفزاز وجهل

واستطرد: «قرأت عن السيدة المسيحية وطفلها التي منعها العاملين بمحل الكشري عن الأكل قبل آذان المغرب رغم إنهم فاتحين وشغالين، بعدها وفي نفس الوقت قريت خبر عن حكم بيع الطعام في نهار رمضان للكافر، رحت نازل من العربية في وسط الشارع، وولعت سيجارة وشربت مية على بوء واحد».

وتابع: «أنا عدواني ومتربص ومستني نفر واحد يعترض بكلمة أوإيماءة أو حتى نظرة، كفاية جهل واستفزاز وغباء، كدة خطر والمصحف الشريف خطر قوي، اللهم بلغت، اللهم فاشهد».