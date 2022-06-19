فاطمة كشري: الفنان زي لعيب الكورة لما يكبر محدش يعبره «فيديو»

قالت الفنانة فاطمة كشري، إنها لا تخاف من الزمن، وتترك كل أمورها لله، وتسعى إلى رزقها، والعمل من خلال البيع على عربة كشري، ولا تفكر في المكسب أو الخسارة، أو ماذا ستكسب غدًا، ولا تشغل بالها بما سيحدث، وذلك خلال تصريحاتها لـ«تلفزيون الوطن».

فاطمة كشري: كل فنان لازم يأمّن نفسه بمشروع ياكل منه عيش

وأضافت فاطمة كشري، بقولها: «ماشية اليوم بيومه، ولا بفكر ولا بحسبها، الحياة مش مستاهلة، من ضامن يعيش بكرة»، وفي الوقت نفسه هي تسعى لتأمين نفسها وأسرتها من خلال عربة الكشري، مضيفة: «الفنان مثل لعيّب الكرة، لمّا يكبر محدش بيعرفه ولا يعبره، ولازم يأمن نفسه بمشروع ياكل منه عيش سواء بقى كافتيريا أو مطعم أو عمارة».

فاطمة كشري: عربية زوجي في الشارع لها الفضل عليّا

وتوجد عربة الكشري في منطقة شبرا، والتي ورثتها عن زوجها، وتسعى للحصول على ترخيص من أجل البيع من خلال محل بعيدًا عن الجلوس في الشارع، مضيفة بقولها: المكان الذي أوجد فيه بـ عربة الكشري، كان يجلس فيه زوجي أكثر من 50 عامًا، وبدوره تقدم بطلب إلى رئاسة حي شبرا للحصول على ترخيص محل في نفس المنطقة، ولكن توفى زوجي عام 2014 قبل انهاء الأمر، وفي عام 2016 تقدمت بطلب آخر للحصول على الترخيص، ولكن للأسف لم ينظر إليه أحد.

تنتظر موافقة حي شبرا للحصول على ترخيص محل جديد

وأشارت إلى تجديدها الطلب مرة أخرى عام 2018، ولكن لم ينظر إليه أحد، فيما وعدها رئيس حي شبرا الجديد محمد عبد الوهاب بالبت في هذه المسألة، وأرسل لها 4 مهندسين عاينوا المكان والوقوف على تفاصيله.

وأكدت أنه رغم عملها في التمثيل، إلا أنها لم تتخل عن بيع الكشري «عربية جوزي الله يرحمه ليها الفضل علينا وهي اللي دايمة لينا».