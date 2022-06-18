لدى كل منا أسبابه الخاصة التي تدفعه للادخار، البعض يدخر لشراء منزل أو سيارة جديدة، البعض الآخر يرغب في السفر والرحلات، والبعض يدخر من أجل الالتزامات مثل دفع مصاريف الجامعة أو مصروفات مدارس الأبناء وهناك أيضًا من يدخر لتحقيق أهداف أخرى، مثل التقاعد أو تأمين مستقبل الأسرة.

في جميع الأحوال يتفق الجميع على أن الادخار مهارة والتزام أحيانًا لا نستطيع أن نقوم به، لذلك ترصد «الوطن» في هذا التقرير 7 نصائح تساعدك على الادخار والاستمتاع بحياتك وتحقيق أهدافك في نفس الوقت وفقاً للبنك التجاري الدولي CIB:

1- التوفير أولًا

حدد نسبة من دخلك تستطيع ادخارها وابدأ بتجنيب ذلك المبلغ قبل خصم مصروفاتك المعتادة، ستجد أن استقطاع وادخار المبلغ من راتبك الشهري قبل أي شيء، سوف يضمن الحفاظ على مدخراتك حتى نهاية الشهر.

ويمكنك فعل ذلك من خلال خدمة تسمى الخصم المباشر عن طريق إعطاء تعليمات للبنك الذي تتعامل معه بتحويل مبلغ معين في تاريخ معين من حسابك الجاري إلى حساب التوفير الخاص بك.

2- حدد أهدافك

التوفير يصبح أكثر سهولة عندما يكون لك هدف محدد تدخر لأجله، أو توفير مبلغ معين وهو ما سيجعل الادخار أكثر واقعية والوصول إلى تحقيقه أكثر سهولة.

3- احسب عدد ساعات العمل مقابل قيمة مشترياتك

يمكنك حساب قيمة ما تتقاضاه من راتبك في كل ساعة عمل قبل أن تنفق أموالك، فعلى سبيل المثال إذا كان المقابل المادي لساعة العمل الواحدة 200 جنيه وأردت شراء منتج ما بقيمة 1000 جنيه، قد يبدو هذا الثمن رخيصًا، ولكن هل تستحق قيمة هذا المنتج 5 ساعات من العمل؟

4- الجودة قبل السعر

مخطئ من يعتقد أن شراء المنتجات رخيصة الثمن يساعد على توفير المال، قد يكون ذلك صحيحًا في بعض الأحيان، ولكن لأن الغالي ثمنه فيه فإن كثيرًا من المنتجات الرخيصة عمرها أقل وتحتاج إلى استبدالها باستمرار.

5- لا تجعل العروض الجذابة تغير أهدافك

وظيفة المحلات هي بيع منتجاتها بكل الطرق الممكنة، تأكد أن أولوياتك وأهدافك لا تتأثر بالعروض الجذابة واسأل نفسك قبل شراء أي منتج، هل أحتاج فعلاً إلى هذا المنتج أم أشتريه بسبب التخفيضات؟

6- قلّل نفقاتك الصغيرة

بعض المشتريات قد تبدو غير مكلفة عند شرائها لمرة واحدة، لكن إذا اشتريتها يوميًا ستجد أنها مكلفة، على سبيل المثال قهوة الصباح اليومية ووجبات الغداء في العمل.

قهوتك اليومية التي تبلغ قيمتها 30 جنيهًا قد تبدو منخفضة التكلفة، لكن شراءها يوميًا يكلفك 750 جنيه شهريًا، لكن إذا قمت بتحضيرها في المنزل لن تكلفك كل ذلك المبلغ.

7- ضع ميزانية وتابع مصروفاتك

قم بوضع ميزانية لمصروفاتك الشهرية وتأكد من الالتزام بها. خصّص مبالغ محددة لاحتياجاتك الشهرية واشتري ما قمت بتحديده في إطار ميزانيتك فقط.

تابع مصروفاتك، وإذا لاحظت ارتفاعًا في تكلفة أحد المنتجات غير الضرورية، فحاول الاستغناء عنه.