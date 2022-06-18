تعيينات شركة المياه والصرف.. موعد تقديم أوراق المتقدمين لـ«السائقين»

كشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، عبر منشور على الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عن مواعيد تقديم الأوراق للمتقدمين لشغل وظائف التخصصات الآتية «سائق درجة أولى - سائق درجة ثانية - سائق درجة ثالثة - سائق جرار زراعي -سائق معدات ثقيلة لودر حفار على عجل - حفار على كاتينة»، وفقا للإعلان رقم 6 لسنة 2022 من خلال الرابط التالي «https://bit.ly/3tqAatC».

الأوراق المطلوبة للمتقدمين لشغل وظيفة سائق 2022

وطالبت شركة المياه المتقدمين لشغل الوظائف إحضار الأوراق الآتية..

- طباعة نموذج البيانات المعروضة في هذه الصفحة من زر طباعة بالأسفل وتسليمها مع الأوراق مع ضرورة إحضار أصل وصورة كل من:

- بطاقة الرقم القومي

- شهادة الميلاد

- الشهادة الدراسية

- شهادة الخدمة العسكرية

- إثبات رخصة القيادة

- ضرورة الاحتفاظ بالكود الخاص بكم والمعلن على الموقع.

الشروط واجب توافرها في المتقدمين لشغل وظيفه سائق 2022

وحددت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية عددا من الشروط واجب توافرها في المتقدمين لشغل وظيفة سائق وفقا للإعلان رقم 6 لسنة 2022 وهي كالآتي..

- أن يكون المتقدم من أبناء محافظة الدقهلية والمقيمين بها وفقاً لبطاقة الرقم القومي الصادرة في تاريخ سابق للإعلان.

- أن يكون المتقدم من الذكور فقط نظرا لطبيعة العمل.

- ألا يزيد السن في 1 / 7 / 2022 عن (30 عاماً) للدرجة (الثانية - الثالثة)، و35 عاماً للدرجة (الأولى - جرار زراعي - معدات ثقيلة).

- أن يجيد المتقدم القراءة والكتابة ويثبت ذلك بشهادة (محو أمية أو مرحلة من مراحل الشهادة الابتدائية أو الشهادة الإعدادية فقط).

- أن يكون المتقدم قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها قانوناً.

- أن يتقدم بإقرار كتابي موثق حال التعاقد معه بعدم المطالبة بأي تسويات بالمؤهل الأعلى سواء كان حاصلا عليه قبل الخدمة أو حصل عليه أثناء الخدمة.