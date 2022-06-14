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محمود مسلم

تعيينات شركة المياه.. موعد إجراء الاختبارات للمتقدمين لشغل 11 وظيفة

كتب:

سلامة عامر
04:31 ص | الثلاثاء 14 يونيو 2022
المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب

المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب

كشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا عبر منشور على الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» عن موعد ومكان إجراء الاختبار التحريري للمتقدمين والمنطبق عليهم الشروط بوظائف المسابقة رقم 1 لعام 2021 للوظائف الآتية «مهندس- فنى تشغيل - كاتب ومدخل بيانات - قارئ ومحصل - حرفى تشغيل - لحام - كهربائى - سباك - سائق - سائق معدات ثقيلة - عامل خدمة». 

مكان وموعد اختبار للمتقدمين والمنطبق عليهم الشروط بوظائف المسابقة رقم 1لعام 2021

وأشارت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا عبر منشور على الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أنه تقرر عقد الاختبار التحريري للمتقدمين والمنطبق عليهم الشروط بوظائف المسابقة رقم 1لعام 2021 كمرحلة أولى في الفترة من الأحد 19 من شهر يونيو الجاري 2022 وحتى السبت الموافق 25 من نفس الشهر بمقر المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بقنا الكائن بقنا، المساكن، أمام مكتب العمل. 

المستندات المطلوبة

وطالبت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا عبر منشور على الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» جميع المستوفين الحضور في الموعد والمكان المحدد له قرين اسمه مع إحضار أصل البطاقة الشخصية - أصل شهادة التجنيد - أصل شهادة المؤهل - أصل الرخصة للسائقين - إيصال توريد بمبلغ 50 جنيها يتم سدادها بأقرب فرع من فروع الشركة أو الديوان العام أو القطاع التجاري عن طريق الفيزا كارت.

تعليمات الشركة قبل دخول الاختبارات

وأكدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا عبر منشور على الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» عدم دخول أي متقدم للاختبار بدون إثبات شخصية مع التوقيع بكشف الحضور قبل دخول قاعة الاختبار، ولا يسمح بدخول أي مراجع أو مذكرات بقاعة الاختبار، والتأكيد على إحضار آلة حاسبة للوظائف الهندسية فقط لاستخدامها خلال الاختبار. 

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سلامة عامر
بقلم سلامة عامر

مسئول عن تغطية ملف الكهرباء والمحليات.