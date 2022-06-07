تعيينات شركة المياه والصرف.. موعد تقديم تظلمات المتقدمين لوظائف 2022

كشفت شئون الموارد البشرية بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج عبر منشور على الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» عن مواعيد التقدم بالتظلمات للغيرمطابقين لمسابقة الشركة رقم 1 لعام 2022 والتى اعلنت عنها فى وقت سابق اسماء المطابقين والغير مطابقين لشروط اعلان التوظيف للتعيين فى اطار المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى حياة كريمة من خلال موقع الشركة الالكترونى https://www.scww.com.eg

فتح باب التظلمات للغير مطابقين من المتقدمين للوظائف 2022

وأعلنت شئون الموارد البشرية بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج عبر منشور عل الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أنه سيتم فتح باب التظلمات للغير مطابقين لمسابقة الشركة رقم 1 لعام 2022 في الفترة من 11 من شهر يونيو الجاري 2022 إلى 23 من الشهر نفسه.

موعد إعلان نتيجة التظلمات للمتقدمين بداية الشهر المقبل 2022

وأشارت شئون الموارد البشرية بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج عبر منشور على الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إلى أنه يمكن للمتظلمين التقدم بتظلماتهم من خلال موقع الشركة الإلكتروني https://www.scww.com.eg على أن يتم بحثها وإعلان نتيجة التظلمات بداية الشهر المقبل.

موعد تقديم التظلمات لكل تخصص على حدة لوظائف شركة المياه 2022

وكشفت شئون الموارد البشرية بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج عبر منشور على الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أنه يمكن للمتقدمين لوظائف مهندس وكيميائي واخصائي سلامة وصحة مهنية ومحاسب التقدم بتظلماتهم في الفترة من 11 من شهر يونيو الجاري 2022 حتى 15 من الشهر نفسه، ويمكن للمتقدمين لوظائف كاتب ومدخل بيانات وامين خزينة وفني تشغيل وصيانة وفني معمل وفني مساحة التقدم بالتظلم في الفترة من 16 شهر يونيو 2022 حتى 20 من الشهر نفسه، لافتًا إلى أنه يمكن للمتقدمين لوظائف سائق وسائق معدات ثقيلة وعامل تشغيل وصيانة وحرفي التقدم بالتظلم في الفترة من 21 يونيو 2022 حتى 23 من الشهر نفسه.