أماكن مدارس WE في مصر.. اعرف الشروط وتفاصيل الشهادة

أماكن مدارس WE في مصر، دائماً ما يبحث عنها أولياء الأمور والطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية، فتمنح هذه المدارس شهادة الدبلوم الفني لمدارس التكنولوجيا التطبيقية والتي تمكن الطالب بعد تخرجه من الالتحاق بالكليات التكنولوجية المختلفة وأيضا كليات التعليم الصناعي، كما تمكن الطلاب المتفوقين من عمل معادلة للدخول لكلية الهندسة حيث يحصل الخريج من هذه المدارس على شهادة أكاديمية ومهنية متخصصة معتمدة دولياً بالإضافة إلى شهادة خبرة من الشركة المصرية للاتصالات.

أماكن مدارس WE في مصر

محافظة الجيزة

مدرسة الشيخ زايد الرسمية الفندقية المتقدمة

محافظة الإسكندرية

مدرسة مصطفى كامل الثانوية الصناعية بنات

محافظة الدقهلية

مدرسة المنصورة الثانوية الزخرفية بنات

محافظة السويس

مدرسة عقبة بن نافع الثانوية الفنية الصناعية

محافظة المنيا

مدرسة الحي الثالث الرسمية للغات

محافظة القاهرة

مدرسة مصطفى كامل الثانوية الصناعية بنات

شهادة مدارس WE في مصر

مدارس WE في مصر، مدة الدراسة بها هي ثلاث سنوات ويحصل الخريج منها على شهادة الدبلوم الفني لمدارس التكنولوجيا التطبيقية والتي تؤهل للالتحاق بكافة المعاهد والكليات التكنولوجية وكليات التعليم الصناعي، وشهادة أكاديمية معتمدة دولياً بالإضافة إلى شهادة خبرة من الشركة المصرية للاتصالات وشهادات مهنية من الشركات المتخصصة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

شروط قبول الطلاب للالتحاق بمدارس WE

حددت مدارس WE في مصر، شروط القبول عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك»، وتتمثل في ألا يزيد سن الطالب في أول أكتوبر للعام الدراسي عن 18 عام وأن يكون الطالب لائقاً طبياً وأن يتمتع الطالب بالجنسية المصرية وأن يجتاز الطالب اختبارات القدرات والمقابلة الشخصية.

مدة الدراسة بمدارس WE للتكنولوجيا التطبيقية هي ثلاث سنوات ويحصل الخريج منها على شهادة الدبلوم الفني لمدارس التكنولوجيا التطبيقية والتي تؤهل للالتحاق بكافة المعاهد والكليات التكنولوجية وكليات التعليم الصناعي، وشهادة أكاديمية معتمدة دولياً بالإضافة إلى شهادة خبرة من الشركة المصرية للاتصالات وشهادات مهنية من الشركات المتخصصة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.