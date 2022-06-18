والد «رنين» ضحية زوجها بحلوان: «عايزها تشتغل وهي حامل في الشهر السابع»

قال عزت حامد، والد رنين، التي تبلغ من العمر 24 عاما، ضحية التعدي الغاشم من جانب زوجها المدعو «محمود ع د»، بمنطقة حلوان، عليها بقطع أذنها اليمنى بسلاح أبيض، وتوجيه 20 طعنة نافذة لها في الأكتاف والبطن، إنها لديها محل «كوافير» خاص بها، ولكن بعد زواجها من المتهم رفض عملها به، وأصبحت ربة منزل، وأنجبت طفلا عمره عام ونصف، ثم حملت وهي الآن في الشهر السابع.

المتهم كان يعمل فرد أمن

وأضاف «والد المجني عليها» في تصريح لـ«الوطن»، أنه بعد إنجاب ابنها «عمر»، الوضع تغير كثيرا، حيث غير رأيه فجأة وطلب منها العمل بعد أن أصبح هو بلا عمل ولا يجد طريقا يجلب منه المال؛ فبدأ البلطجة عليها وعلى أسرتها، مشيرا إلى أنه حاصل على بكالوريوس تجارة، وكان يعمل فرد أمن، ولكن انقطع عن العمل، مشيرا إلى أن الزوج المتهم كان يريد من زوجته «رنين» أن تصرف عليه، لكنها رفضت بعدما أصبحت حامل في الشهر السابع، ومن هنا نشبت الأزمة التي انتهت بأنها صارت بين الحياة والموت.

تفاصيل واقعة اعتداء رجل على زوجته وقطع أذنها

وأكد والد المجني عليها، أنها تزوجت منذ 3 سنوات، وخلال تلك المدة، كان زوجها يهددها بأنها إذا لم تفعل ما يأمرها به يقتل أحد أشقائها، وكان يعاملهم بشكل سيء دائما، وما أشيع حول سبب التعدي أنها لم تسمع له كلمة، عار تماما من الصحة، ولكن هو كان دائم التعدي عليها، ويوم الواقعة عزم على الانتقام منها حتى أصبحت تصارع الموت في العناية المركزة، «قالت أنا لقيته بيضربني بعنف كأنه بيتخانق مع راجل في الشارع مش مع مراته».

المتهم يدعي إصابته بمرض نفسي

ولفت والد الضحية إلى أن المتهم ادعى إصابته بمرض نفسي وجنون أمام رجال المباحث للهروب من تلك الواقعة: «محمود سليم ولا يعاني من أي مرض نفسي أو جنون ولو كان بيعاني من ذلك كنت منعت زواجه من بنتي».

حبس المتهم بالشروع في قتل زوجته بحلوان

وكانت جهات التحقيق بنيابة حلوان، أمرت بحبس زوج 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بالاعتداء على زوجته بقطع أذنها اليمنى بسلاح أبيض، وتوجيه 20 طعنة نافذة لها في الأكتاف والبطن، وتركها بين الحياة والموت بشقة الزوجية في منطقة المساكن الاقتصادية بحلوان بسبب خلافات زوجية بينهما، كما طالبت ضباط المباحث بسرعة التحريات حول هذه الواقعة، بالإضافة لعرض المتهم على مصلحة الطب الشرعي لإجراء تحليل المخدرات لبيان تعاطيه إياها من عدمه.