حظك اليوم برج الحمل السبت 18-6-2022 عاطفيا ومهنيا

كشفت خبيرة الأبراج وعلم الفلك عبير فؤاد، توقعاتها وحظك اليوم السبت على الصعيد العاطفي والمهني لمواليد برج الحمل الذي ينطبق عليه المقال «اتقي شر الحليم إذا غضب»، فأصحاب هذا البرج طيبون للغاية ولكن يجب أن يتقوا شر المحيطين بهم، كما يعرف عن هذا المولود أنه يسعى دائمًا لإيجاد حلول جذرية للتخلص منها دون أن تؤثر عليه سلبيًا.

ووفق خبراء الفلك والأبراج، فإن مولود برج الحمل يملك القدرة على كشف وفضح كذب الآخرين حوله، وعند اكتشاف ذلك الأمر لا يغفر لهؤلاء الأشخاص مهما كلفه الأمر، كما أن مولود برج الحمل يثق في الآخرين بسهولة؛ ما يجعله أكثر عرضة للصدمات في حالة الخذلان، ويملك شخصية قيادية للغاية تجعله يقود زمام الأمور من حوله ولا يجعلها تخرج عن سيطرته.

واليوم السبت، نرصد في التقرير التالي حظك اليوم وتوقعات الفلك لمواليد برج الحمل على الصعيدين العاطفي والمهني، وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد على النحو التالي:

حظك اليوم برج الحمل على الصعيد العاطفي

توضح خبيرة الأبراج عبير فؤاد حظك اليوم وتوقعات الأبراج لمواليد برج الحمل، على الجانب العاطفي فقتول إن عطارد بمنزل العلاقات يعدك بتطور إيجابي ويمنحك موهبة في الإغراء.

حظك اليوم برج الحمل على الصعيد المهني

وتقول خبيرة الأبراج، إن الوضع الفلكي اليوم يحمل أخبارًا جيدة لمواليد الحمل، فالقمر اليوم السبت في منزلك الحادي عشر يعدك اليوم بصداقات جديدة تجذب اهتمامك وتعرف كيف توطدها.