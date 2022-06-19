الملا: اجتماع لجنة التسعير قبل عيد الأضحى.. «أول أسبوع من يوليو»

أجاب وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا على سؤال الإعلامية لميس الحديدي الذي قالت فيه: «كيف يتم التحوط مع وزارة المالية وما هو حجم مايتم إستيراده من المواد البترولية»، لافتا إلى أنه الآن يتم استيراد نحو 35% من احتياجاتنا في السوق المحلي بين بترول خام ومنتجات بنزين وسولار.

التسعير والتحوط والموازنة

وأضاف الملا في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج «كلمة أخيرة» على قناة ON: «بالنسبة للتسعير والتحوط والموازنة والمعادلة أمر مهم وشديد الحساسية، ولجأنا مع وزارة المالية لإجراء التحوط عبر التعاون مع بنوك استثمار عالمية لها خبرة في هذا المجال ومتخصصه فيه والتوصيات كانت بسبب تقلبات الأسعار وتذبذبها، ولم نستطع الإغلاق على كميات معينة من البترول كإجراء تحوطي».

وتابع وزير البترول: «وفي نفس الوقت كان الرقم المطلوب على كل برميل من الصعب تحمله كموازنة، ومن ثم ارتأى أن تتم المراجعة دوريا حتى يكون الوقت مناسبا لإجراء عملية التحوط عملا بنصائح البنوك الاستثمارية العالمية»، مؤكدًا أن موعد اجتماع لجنة التسعير القادم سيكون في الأسبوع الأول من يوليو قبل عيد الأضحى.

الملا: توجد اعتبارات تخص لجنة التسعير المنوط بها وضع التصورات

وردا على السؤال عن توقعاته في ظل الارتفاعات العالمية، قال الوزير: «مش محتاجة إجابة، هي واضحة وأتصور أن لجنة التسعير شايفة الأسعار عاملة إزاي، خاصة أن هناك تحركات في أسعار البترول العالمية، وبالمثل، سعر الصرف ومن ثم أتوقع أن يكون هناك شيئا ورغم ذلك لا أستطيع الجزم لأن هناك اعتبارات تخص لجنة التسعير المنوط بها وضع التصورات لكن مع الوضع العام سواء في العالم أو دول الخليج المنتجة للنفط رفعت أسعارها».

وشدد على أنّ العالم كله لم يتخذ إجراءات تحوطية كما جرى المعتاد في السنوات السابقة، حيث لم تتجاوز كميات البترول المتحوط بها 25% نظرا لوجود مجازفة ومخاطرة لكن الوزارة استطاعت تعويض ذلك عبر تصدير الغاز الطبيعي المسال.