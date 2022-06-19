حريق هائل في غرفتين بروض الفرج دون وقوع إصابات «فيديو وصور»

تلقى اللواء أشرف الجندي، مدير أمن القاهرة، إخطارا بنشوب حريق هائل في عشتين من الأخشاب، وامتد إلى عدد من الأشجار المجاورة في ممر الراعي الصالح بشارع الترعة البولاقية بمنطقة شبرا مصر خلال الساعات الأولى من صباح اليوم.

وأصيب أهالى روض الفرج المنطقة بحالة من الرعب خاصة لأن مكان اندلاع الحريق عبارة عن قطعة أرض فضاء بين الكتلة السكنية.

سرعة الرياح زادت من اشتعال النيران

وحاول أهالي المنطقة السيطرة على النيران بالمياه والرمال والأتربة قبل أن تمتد الي منازلهم لكن سرعة الرياح زادت من اشتعال النيران وامتدادها إلى الأشجار.. فاستعانوا برجال الحماية المدنية الذين حضروا في دقائق ونجحوا في محاصرة النيران لمنع امتدادها بثلاثة سيارات إطفاء وتمكنوا من اخمادها بعد جهد استمر أكثر من ساعة.. وقاموا بعد ذلك بعمليات التبريد لمنع تجدد اشتعال النيران.

سبب الحريق مجهول

ولم يسفر الحريق عن أي وفيات أو إصابات، ولم يتضح أيضا حتى الآن سبب الحريق لكن الدلائل الولي تشير الى انه بسبب عقب سيجارة خاصة وان العشتين يقعان في منطقة أرض فضاء وحولها عدد من الأشجار والأوراق المنتشرة على الأرض.