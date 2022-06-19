الجيش الأوكراني يجبر القوات الروسية على التراجع بالقرب من «توشكيفكا»

أجبرت قوات الجيش الأوكراني، الجيش الروسي، على التراجع بالقرب من قرية «توشكيفكا»، كما صدت قوات «كييف» هجوما روسيا، باتجاه أوريخوف، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الأوكرانية.

بدورها، قالت مجموعة العمليات والتكتيكية الشرقية الأوكرانية، إنَّ قوات كييف قتلت 87 من القوات الروسية، ودمرت مستودعين للذخيرة في شرقي البلاد، أمس السبت.

وأوضحت المجموعة الأوكرانية، في بيان، أنَّ القوات الأوكرانية قتلت 87 عنصرًا روسيا، ودمرت دبابة، و52 عربة، وطائرة دون طيار، ومستودعين للذخيرة.

ثالث مقاتل متطوع أمريكي مفقود في أوكرانيا

بدورها، قالت شبكة «أيه بي سي نيوز» الأمريكية، إنّه تمّ التعرف على نقيب بحري متقاعد يدعى «جرادي كورباسي» على أنه ثالث مقاتل متطوع أمريكي مفقود في أوكرانيا.

من جهته، قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي الناتو، ينس ستولتنبرج، إنَّ الحلف سيواصل دعم «كييف» في دفاعها عن النفس، مشيرًا لصحيفة «بيلد أم سوننتاج» الألمانية، إلى أنَّ الحلف لا يعتبر جزءا من النزاع.

«الناتو»: لن نرسل أفراد عسكريين إلى أوكرانيا

وشدد ستولتنبرج، على أنَّ حلف «الناتو»، لن يرسل أفراده العسكريين إلى أوكرانيا، فيما أوضح محامي رابطة أبناء وبنات اليهود المبعدين من فرنسا، أرنو كلارسفيلد، إنّه يجب على سلطات كييف، إذا أرادت أن تصبح عضوًا في «الاتحاد الأوروبي»، التوقف عن تمجيد الذين تعاونوا مع النازيين.

بدوره، أشار رئيس «المعهد الأمريكي» للأبحاث الاقتصادية، وليام روجر إلى أن عقوبات «واشنطن» على «موسكو»، كانت بمثابة إطلاق النار على القدم، وفقًا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

من جهته، قالت وكالة الأنباء الأوكرانية، إنَّ ممثل هوليوود الشهير بن ستيلر، شوهد أمس السبت، في وسط مدينة «لفيف»غربي أوكرانيا، ونشر مقطع فيديو للنجم الأمريكي، أثناء سيره في الساحة المركزية بالمدينة بالقرب من النصب التذكاري لـ«تاراس شيفتشينكو».