115 لجنة ثانوية عامة تستقبل 36 ألف طالب بالغربية غدا.. إجراءات احترازية

أنهت مديرية التربية والتعليم بالغربية والجهات المعنية، الاستعدادات الخاصة لامتحانات الثانوية العامة، والتي تنطلق غدا الاثنين، داخل مدن ومراكز المحافظة، بنحو 115 لجنة في الإدارات التعليمية العشر، وتستقبل اللجان 36 ألف طالب وطالبة.

وقال المحاسب ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، إنه تم الانتهاء من تجهيز جميع لجان امتحانات الثانوية العامة، على مستوى مدن ومراكز المحافظة في الإدارات التعليمية العشر ويبلغ عدد اللجان 115 لجنة، ويؤدي 36 ألفا و699 طالبا وطالبة، منهم 18941 طالبا في القسم العلمي شعبة العلوم، و5393 طالبا في القسم العلمي شعبة الرياضيات، و12365 طالبا في الشعبة الأدبية.

تعقيم وتطهير اللجان

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، إنه تم الانتهاء من تجهيز جميع لجان الامتحانات وفرشها بالأثاث المناسب، وتوفير كافة سبل الراحة والهدوء للطلاب والطالبات، وهناك تعليمات مشددة بتعقيم وتطهير اللجان قبل دخول وبعد خروج الطلاب من اللجان، وتم توفير كافة وسائل الإجراءات الاحترازية من كمامات وماسكات ومطهرات في جميع اللجان.

استراحات المراقبين

وأكد وكيل الوزارة، أنه أيضا تم تجهيز وفرش جميع استراحات رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين والمعاونين المنتدبين للعمل في لجان الامتحانات بالمحافظة، والبالغ عددها 26 استراحة على مستوى الغربية، وتم تجهيزها بالأثاث ووسائل الإعاشة الجيدة اللازمة، كما تم التشديد على مشرفي الاستراحات بتذليل كافة العقبات، والعمل على توفير الإقامة المريحة اللائقة بمكانة المعلم وضيوف المحافظة.