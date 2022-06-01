«تعليم الغربية»: إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية الأسبوع المقبل

قام ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، اليوم الأربعاء، بمتابعة مقار تقدير الدرجات للشهادة الإعدادية، والتي يتم العمل بها على قدم وساق، حيث يجري تقدير أوراق الإجابة لطلاب الشهادة الإعدادية البالغ عددهم 96410 طلاب في جميع المواد.

التشديد على مراجعة أوراق الامتحانات بعناية ودقة

وخلال المتابعة لمقار التقدير، شدد وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية على ضرورة تحري الدقة والمراجعة لكل جزئية وعدم إهمال أي جزئية مجاب عنها في أوراق الامتحانات، ورصد الدرجات بعناية ومراجعتها ومراجعة الجمع لكل الجزئيات، تحقيقاً لصالح جميع أبنائنا الطلاب، موجهاً الشكر والتقدير لجميع الأعضاء بلجان التقدير من الموجهين والمعلمين والإداريين على الجهد المبذول في إنهاء هذا العدد الكبير من أوراق الإجابة، تمهيداً لبدء أعمال لجنة النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية.

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالغربية

وصرح وكيل الوزارة بأن لجنة النظام والمراقبة جاهزة لمباشرة أعمال الرصد والمراجعة واستخراج النتيجة فور الانتهاء من جميع أعمال التقدير، حيث تم التأكيد على إجراء المراجعات بعناية شديدة لكل ورقة من أوراق الإجابة، ومراجعة عمليات الجمع للجزيئات بما يحقق صالح جميع الطلاب، وذلك تمهيداً لاستخراج النتيجة، والتي سيتم عرضها على الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، لاعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية وإعلانها في نهاية الأسبوع القادم، متمنياً النجاح والتوفيق لجميع أبنائنا الطلاب.

رافق وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية خلال المتابعة أسامة الشاعر، مدير إدارة شئون الطلبة والامتحانات، رئيس لجنة الإدارة للشهادة الإعدادية، ومحمد حمودة، مدير إدارة الأمن بالمديرية.