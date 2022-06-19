تنفيذ 8 مشروعات خدمية بكفر صقر بـ127 مليون جنيه.. مياه شرب وإسكان

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير البنية التحتية ورفع كفاءتها، وتسعى جاهدة إلى الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.

وأضاف محافظ الشرقية أن المتابعة المستمرة لموقف المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها بنطاق المحافظة يُسهم وبشكل كبير في التعرف على أي تحديات أو معوقات قد تواجه تنفيذها، وصولًا للانتهاء منها وفقًا للبرامج الزمنية المحددة.

تنفيذ أعمال إنشاء محطة مياه فائقة الجودة

وأشار إلى أنه جار تنفيذ 266 مشروعًا بكل القطاعات بنطاق المحافظة بتكلفة مالية قيمتها 21 مليارًا و700 مليون جنيه، منها 8 مشروعات خدمية وتنموية بمركز ومدينة كفر صقر بقطاعات (مياه الشرب – الصحة - الأبنية التعليمية – الكهرباء – الإسكان)، وبتكلفة مالية بلغت 127 مليونًا و780 ألف جنيه.

ومن هذه المشروعات، أشار محافظ الشرقية الي أنه جار تنفيذ أعمال إنشاء محطة مياه فائقة الجودة بتليجه بطاقة تصميمية 10 آلاف م3/اليوم، وبتكلفة مالية 60 مليون جنيه، حيث بلغت نسبة التنفيذ 95%.

استكمال أعمال إنشاء مستشفى كفر صقر المركزي

وأوضح محافظ الشرقية أنه جار استكمال أعمال إنشاء مستشفى كفر صقر المركزي بتكلفة 26 مليون جنيه، وبنسبة تنفيذ بلغت 85%، وجار استكمال إجراءات توريد أعمال الألكتروميكانيكال بتكلفة 14 مليونًا و500 ألف جنيه، وذلك للارتقاء بمستوي الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمرضي وللمترددين على المنشآت الصحية.

ولتخفيف الكثافة الطلابية داخل الفصول الدراسية، أشار محافظ الشرقية إلى أنه جار تنفيذ 3 مشروعات بقطاع الأبنية التعليمية لإنشاء وتطوير 48 فصلًا جديدًا، وبتكلفة مالية بلغت 18 مليونًا و560 ألف جنيه.

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