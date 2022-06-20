المستندات المطلوبة للحصول على تأشيرة معاينة سكن حجاج السياحة

يبدأ عدد من شركات السياحة خلال الساعات المقبلة في السفر إلي الأراضي السعودية لإجراء معاينة وتوثيق عقود المساكن التي سيقيم بها الحجاج بمكة المكرمة والمدينة المنورة بعد أن تعثر سفرهم إلي المملكة العربية السعودية خلال الأسبوعين الماضيين نظرا لعدم حصولهم على تأشيرة المعاينة الخاصة بدخولهم للمملكة .

الحصول على تأشيرة معاينة مساكن الحجاج

وقال محمد عزت، أمين صندوق لجنة تسيير أعمال غرفة شركات السياحة بالإسكندرية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن هناك العديد من المستندات التي يجب على المندوب الذي تفوضه شركة السياحة المنفذة لبرامج الحج للسفر لمعاينة سكن الحجاج بمكة والمدينة تقديمها حتي يحصل على تأشيرة المعاينة من القنصلية السعودية بالإسكندرية لعل أهمها:

- أن يكون لديه جواز سفر صالح لأكثر من 6 أشهر ويحتوي على عدد 2 صفحة خالية.

- أن يقدم صورة شخصية حديثة بخلفية بيضاء.

- عمل إنجاز لتأشيرة زيارة حكومية سفرة واحدة 10 أيام لغرض زيارة وزارة الحج والعمرة السعودية ومعاينة سكن الحجاج.

- أن يكون حاصلا على خطاب من وزارة السياحة للحصول على تأشيرة دخول المملكة العربية السعودية لمعاينة مساكن الحجاج .

- خطاب من شركة السياحة موجه لقنصل المملكة العربية السعودية بالإسكندرية موضح به وظيفة الشخص بالشركة .

- تعهد وإقرار بالعودة فور الانتهاء من معاينة سكن الحجاج على أن يكون التعهد مكتوبًا على ورق الشركة ومختومًا بخاتم الشركة.

مساكن حجاج السياحة بمكة والمدينة

وأضاف لـ«الوطن» أن معاينة سكن حجاج السياحة ستستمر حتة الانتهاء من توثيق عقود كافة سكن حجاج السياحة وعددهم 9200 حاج ، موضحا أنه عقب الانتهاء من توثيق عقود سكن الحجاج ستقوم شركات السياحة بإدراج تلك العقود بجانب كافة تعاقدات الخدمات التي سيتحصل عليها الحاج خلال تواجده بالسعودية على المسار الإلكتروني السعودي للحج.