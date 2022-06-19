تنسيق الصنايع في الفيوم.. كل ما تريد معرفته عن درجات القبول والتقديم

انطلق تنسيق الصنايع للبنين والبنات، اليوم الأحد، في مختلف محافظات الجمهورية، حيث بدأ العشرات من الطلاب يتوافدون في الصباح الباكر على مدارس الصنايع المختلفة القريبة منهم للتقديم، خصوصاً في محافظة الفيوم التي استقبلت مئات الطلاب لتقديم أوراقهم للالتحاق بالتعليم الصناعي للعام الدراسي 2022 /2023، بعدما اعتمد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم نتيجة القبول بمدارس التعليم الفني بالمحافظة، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ والمتحدث الرسمي باسم المحافظة، وسماح إبراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم.

درجات القبول بتنسيق الصنايع

وتراوحت درجات القبول في تنسيق الصنايع هذا العام في محافظة الفيوم، بين 175 إلى 190 درجة حسب المدرسة، ما عدا مدرستي الفيوم الصناعية الميكانيكية «مهني بنين»، والفنية بنات الجديدة «مهني بنات» لخريجى الإعدادية المهنية، حيث جاء الحد الأدنى للقبول فيهما 140 درجة فقط، بينما جاء الحد الأدنى للقبول في مدارس التعليم الفنية «خدمات الصناعي» 160 درجة.

موعد تنسيق الصنايع

وانطلق تنسيق الصنايع اليوم الأحد الموافق 19 يونيو، ويستمر لمدة شهر كامل في مختلف المدارس الثانوية والفنية، منعاً للتكدس والزحام في المدارس، وللتيسير على أولياء الأمور.

وجاء الحد الأدنى للقبول في تنسيق الصنايع بمختلف مدارس محافظة الفيوم كالتالي:

تنسيق صنايع غرب الفيوم

- الفيوم الصناعية الزخرفية بنين 190 درجة.

- الفيوم الصناعية الميكانيكية 185 درجة.

- الفيوم الصناعية الميكانيكية مهني 140 درجة.

- الفنية بنات الجديدة 185 درجة.

- الفنية بنات الجديدة «مهني» 140 درجة.

- العبور الفنية بنات بدسيا 178 درجة.

تنسيق صنايع شرق الفيوم

- هوارة الفنية المتقدمة 180 درجة.

- الفنية بنات بالحادقة 190 درجة.

- الفنية بنات بالعدوة 178 درجة.

تنسيق صنايع سنورس

- ناصر الصناعية بنين 175 درجة.

- الفنية بنات بسنورس 178 درجة.

تنسيق صنايع أبشواي

- أبوكساه الصناعية بنين 180 درجة.

- الشهيد يحيى البحيري الصناعية بالسنجق 190 درجة.

- الشهيد علي أحمد راغب بالعجميين 183 درجة.

- أبوكساه الفنية بنات 183 درجة.

تنسيق صنايع طامية

- الشهيد ماجد فرج الصناعية 190 درجة.

- طامية الصناعية بنات 180 درجة.

تنسيق صنايع إطسا

- الشهيد حسام جمال الصناعية بنين 180 درجة.

- 6 أكتوبر الصناعية بنات 180 درجة.

- تنسيق صنايع يوسف الصديق.

- مدرسة زكي صالح الفنية 175 درجة.