تنسيق الصنايع 2021 .. لكل المحافظات

يبحث مئات الآلاف من الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية 2021، على تنسيق الصنايع 2021، أو تنسيق التعليم الفني عامة، لمعرفة درجات الحد الأدنى للقبول في المدارس الصناعية في مديريات التربية والتعليم، لمعرفة الشروط والأوراق المطلوبة وكيفية التقديم وأنواع المدارس الصناعية المناسبة لقدرات كل طالب، فيما بدأت غالبية المدارس الصناعية والتجارية والزراعية والفندقية والتعليم المهني استقبال الطلاب وأولياء أمورهم، الراغبين في الالتحاق بتلك المدارس، كما يحق للطالب الذي يقدم في مدارس الصنايع تحديد 3 رغبات حال عدم قبوله.

ويقدم موقع «الوطن»، تنسيق الصنايع 2021 في جميع المحافظات، وذلك في إطار الخدمات التي يقدمها الموقع للقراء وتسهيلا عليهم في عمليات البحث على محرك البحث جوجل، وعادة الطلاب يبحثون بعنوان تنسيق التعليم الفني 2021 .

تنسيق الصنايع 2021 في القاهرة..170 درجة الحد الأدنى

بحسب بيان مديرية التربية والتعليم في القاهرة، حدد الحد الأدنى للقبول في مدارس الصنايع نظام الـ3سنوات بـ170 درجة، بينما الحد الأدنى للمدارس الصناعية نظام 5 سنوات 230 درجة والحد الأقصى 260 درجة وذلك في 30 مدرسة صناعية بالقاهرة.

تنسيق الصنايع 2021 في الإسكندرية..190 درجة الحد الأدنى

أعلنت مديرية التربية والتعليم في محافظة الإسكندرية عن تنسيق الصنايع 2021، حيث حددت الحد الأدنى للقبول في المدارس الصناعية بـ190درجة و230 درجة في مدارس الصنايع نظام 5 سنوات، وعلى الطالب التقديم في المدارس وعلى الموقع الالكتروني.

تنسيق الصنايع 2021 محافظة الجيزة .. 255 درجة لنظام خمس سنوات

وأعلنت مديرية التربية والتعليم في محافظة الجيزة، أن الحد الأدنى لتنسيق الصنايع نظام 3 سنوات 190 درجة، والمدارس الصناعية نظام 5 سنوات الحد الأدنى بها 130 إلى 255 درجة كحد أقص في كل المدارس الصناعية في محافظة الجيزة.

تنسيق الصنايع 2021 محافظة القليوبية.. 200 درجة لنظام خمس سنوات

أعلن اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، عن تنسيق الصنايع 2021، وأن يكون الحد الأدنى 170 درجة للقبول في مدارس الصناعية نظام 3 سنوات، و200 درجة كحد أدنى للمدارس الصناعية نظام الخمس سنوات.

تنسيق الصنايع2021 في محافظة كفر الشيخ.. 190 درجة كحد أدنى

وأعلنت مديرية التربية والتعليم في محافظة كفر الشيخ درجات القبول في المدارس الصناعية نظام 3 سنوات، 190 درجة كحد أدنى في المدرسة الصناعية بيلا بنات، كما حددت 235 درجة للمداس الصناعية نظام 5 سنوات.

تنسيق الصنايع 2021 في محافظة الشرقية

وأعلنت مديرية التربية والتعليم في محافظة الشرقية تنسيق المدارس الصناعية، حيث درجات القبول في نظام 3سنوات مهني 170 درجة، ودرجات القبول في مدارس نظام ألـ5سنوات 235 درجة حتى 260 درجة.

تنسيق الصنايع 2021 في محافظة الغربية

أعلنت محافظة الغربية الحد الأدنى في مدارس الصناعية نظام 3سنوات 170 درجة ، بينما كانت مدارس الصناعية نظام الخمس سنوات بدأت من 190 درجة كحد ادنى للقبول حتى 260 درجة في بعض المدارس.

تنسيق الصنايع 2021 محافظة قنا

وقال اللواء أشرف الداودي محافظة قنا، إنه تم اعتماد تنسيق الصنايع2021 محافظة قنا ، وجاءت مدارس الثانوية الصناعية المتقدمة بنين نظام الخمس سنوات بحد أدنى 240 درجة للقبول، والمدارس الثانوية الصناعية الميكانيكية نظام الثلاث سنوات 200 درجة، و المدارس الثانوية الصناعية الزخرفية بنين نظام الثلاث سنوات 190 درجة للقبول .

تنسيق الصنايع 2021 في المنيا وبني سويف

تتساوى درجات القبول كحد أدنى في المدارس الصناعية بمحافظتي المنيا وبني سويف والمقدرة بـ 170 درجة للمدارس الصناعية الزخرفية بنات نظام 3سنوات، أما نظام ألـ5 سنوات كانت درجات الحد الأدنى 190 درجة في المدارس الفندقية وغيرها.