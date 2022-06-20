حظك اليوم برج العذراء الاثنين 20-6-2022 عاطفيا ومهنيا

كشفت خبيرة الأبراج وعلم الفلك عبير فؤاد، عن توقعات «حظك اليوم» لمواليد وأصحاب برج العذراء الذين يعرف عنهم أنهم يملكون شخصيات جادة الطباع، فنادرا ما تجد هذا المولود يمرح ودائما ما يأخد الأمور على محمل الجد، لهذا تجد له أصدقاء قليلون.

وبحسب علم الفلك، فإن أصحاب برج العذراء لديهم شخصية ذكية بشكل كبير، ولديهم قدرة كبيرة على فهم جميع الأمور وربط الخيوط ببعضها البعض، كما يهتم بالتفاصيل الدقيقة لجميع الأمور التي تحيط به.

كما يميل هذا المولود إلى النظام فتجده مرتب للغاية ويبتعد عن الفوضى، ولا يحب التواجد في أماكن غير مرتبة، كما يفضل ويحب القراءة والاطلاع في جميع المجالات المختلفة، ولديه شخصية غيورة على الأشخاص المحيطين به.

ونوضح من خلال هذا التقرير حظك اليوم برج الأسد على الصعيدين المهني والصعيد العاطفي، وفق خبيرة علم الفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج العذراء على الصعيد المهني

حظك اليوم برج العذراء مهنيا وصحيا القمر في مواجهة برجك، وقد يصيبك ذلك بالعصبية والتوتر، مما يخلق لك ضغوطا، وعليك أن تنتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج العذراء على الصعيد العاطفي

عائليا وعاطفيا اليوم الاثنين، يخبرك حظك اليوم أن تضع نفسك مكان شريك حياتك كي تستطيع أن تتفهمه.