حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأحد 19-6-2022 مهنيا وعاطفيا
كتب:
منى سعيد
12:05 ص | الأحد 19 يونيو 2022
حظك اليوم وتوقعات الأبراج مهنيا وعاطفيا
يتابع البعض بشكل يومي حظك اليوم، وهذا الأمر ليس بالجديد فقد اهتم به البشر منذ قديم الأزل في البحث عن الطالع وتحديثات النجوم والفلك.
وفيما يلي ، يعرض موقع بوابة «الوطن» حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي وفق تصريحات من خبيرة الأبراج عبير فؤاد:
حظك اليوم برج الحمل 19-6-2022 على الصعيد المهني
يطالبك الفلك بالتروي وبتنظيم جهودك، وعليك أن تحترس وتدرس الأمور أولا.
حظك اليوم برج الحمل 19-6-2022 على الصعيد العاطفي
القمر في منزلك الثاني عشر يدفعك للعزلة ويفيدك أن تحذر الظهور، ومع ذلك تتمتع بالقدرة على التأمل والتوصل لنتائج مذهلة.
حظك اليوم برج الثور 19-6-2022 على الصعيد المهني
القمر في منزلك الحادي عشر يدفعك لتوطيد علاقتك بالزملاء والأصدقاء، وتقضي معهم أوقاتا عذبة ويساعدك ذلك أن تحصل على دعمهم.
حظك اليوم برج الثور 19-6-2022 على الصعيد العاطفي
الوضع الفلكي يدفعك للتعبير عن مشاعرك وعن آرائك بحرية ويمدك الوضع الفلكي بالرغبة في إسعاد من حولك.
حظك اليوم برج الجوزاء 19-6-2022 على الصعيد المهني
القمر في وضع معاكس وعليك أن تعيد تنظيم أفكارك لتقاوم التشتت، وفكّر جيدا لتتخذ قرارات سليمة.
حظك اليوم برج الجوزاء 19-6-2022 على الصعيد العاطفي
اليوم لا تتسرع في ردود أفعالك ولا تُحبط إذا تعطّلت أو تأجلت أمور.
حظك اليوم برج السرطان 19-6-2022 على الصعيد المهني
القمر في منزل الحظ مما يمنحك وقتا مناسبا للتخطيط أو للتطور وتتمتع اليوم بذهن صافي.
حظك اليوم برج السرطان 19-6-2022 على الصعيد العاطفي
تفكر اليوم بطريقة إيجابية ويمدك ذلك بأفكار مميزة تقربك ممن تحب.
حظك اليوم برج الأسد 19-6-2022 على الصعيد المهني
القمر في منزل المدخرات يدفعك للتقدم خطوات وقد تحقق ربحا يرضيك وقد تكتشف حقائق وتكسب التأييد، فقط انتبه لحقوقك.
حظك اليوم برج الأسد 19-6-2022 على الصعيد العاطفي
الوضع الفلكي يدفعك اليوم للاقتراب بود ممن تحب، وتبدي استعدادا لمشاركة الأحباب مشاعرهم.
حظك اليوم برج العذراء 19-6-2022 على الصعيد المهني
القمر في مواجهتك يجعلك أقل صبرا وأكثر تشوشا.. استشر أهل الثقة والخبرة، وينصحك الفلك بالتروي والانتباه لحقوقك.
حظك اليوم برج العذراء 19-6-2022 على الصعيد العاطفي
ولمواليد برج العذراء، تذكر أن الصوت العالي لا يحل بل يعقد المسائل، وانتبه واهدأ.
حظك اليوم برج الميزان 19-6-2022 على الصعيد المهني
القمر في منزل العمل الإيجابي يدفعك نحو الإنجاز والبحث عن حلول فعالة لبعض المشاكل الصغيرة، فقط انتبه لحقوقك.
حظك اليوم برج الميزان 19-6-2022 على الصعيد العاطفي
الشمس وعطارد في منزل الحظ يدفعانك للاهتمام بمن تحب والحفاظ على علاقاتك وتبدو في حالة جيدة.
حظك اليوم برج العقرب 19-6-2022 على الصعيد المهني
الوضع الفلكي يجعل اليوم مناسبا لإنجاز أعمالك، وتحديد أهدافك ووجهتك المستقبلية، فقط انتبه لحقوقك.
حظك اليوم برج العقرب 19-6-2022 على الصعيد العاطفي
القمر في منزل الحب يدعوك اليوم للاحتفال بالحب مع من يهواه قلبك.
حظك اليوم برج القوس 19-6-2022 على الصعيد المهني
الوضع الفلكي دقيق وتطالبك الكواكب أن تنتبه لحقوقك وأن تضاعف الحذر واصبر فترة حتى تتحسن الأمور.
حظك اليوم برج القوس 19-6-2022 على الصعيد العاطفي
القمر في وضع معاكس وقد تجد أن لا شيء يرضيك، انتبه اليوم كي لا تفقد من يحبونك.
حظك اليوم برج الجدي 19-6-2022 على الصعيد المهني
الوضع الفلكي اليوم يشحذ طاقتك ويساعدك على القيام بلقاءات مهمة وموفقة.
حظك اليوم برج الجدي 19-6-2022 على الصعيد العاطفي
القمر في منزلك الثالث ويمنحك ذلك دعم الأحباب ويمدك بهدوء الأعصاب.
حظك اليوم برج الدلو 19-6-2022 على الصعيد المهني
القمر في منزلك الثاني قد يصيبك بالتشتت.. اليوم قم بحساباتك جيدا إذا أردت تحقيق مكاسب، وعليك بتنظيم أفكارك لتتخذ قرارات سليمة.
حظك اليوم برج الدلو 19-6-2022 على الصعيد العاطفي
رغم التشوش.. الشمس وعطارد في منزل الحب يفتحان أمامك الباب لعلاقات موفقة، فقط حافظ اليوم على اللباقة.
حظك اليوم برج الحوت 19-6-2022 على الصعيد المهني
القمر اليوم في برجك يمنحك كل الثقة والقدرة على الإنجاز.
حظك اليوم برج الحوت 19-6-2022 على الصعيد العاطفي
رغم التشوش.. اليوم تساعدك الأفلاك أن تحافظ على اتزانك وتكون في مقدمة الاهتمام.. امضِ بقوة فالفلك يعمل لصالحك.