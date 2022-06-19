حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأحد 19-6-2022 مهنيا وعاطفيا

يتابع البعض بشكل يومي حظك اليوم، وهذا الأمر ليس بالجديد فقد اهتم به البشر منذ قديم الأزل في البحث عن الطالع وتحديثات النجوم والفلك.

وفيما يلي ، يعرض موقع بوابة «الوطن» حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي وفق تصريحات من خبيرة الأبراج عبير فؤاد:

حظك اليوم برج الحمل 19-6-2022 على الصعيد المهني

يطالبك الفلك بالتروي وبتنظيم جهودك، وعليك أن تحترس وتدرس الأمور أولا.

حظك اليوم برج الحمل 19-6-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في منزلك الثاني عشر يدفعك للعزلة ويفيدك أن تحذر الظهور، ومع ذلك تتمتع بالقدرة على التأمل والتوصل لنتائج مذهلة.

حظك اليوم برج الثور 19-6-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزلك الحادي عشر يدفعك لتوطيد علاقتك بالزملاء والأصدقاء، وتقضي معهم أوقاتا عذبة ويساعدك ذلك أن تحصل على دعمهم.

حظك اليوم برج الثور 19-6-2022 على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي يدفعك للتعبير عن مشاعرك وعن آرائك بحرية ويمدك الوضع الفلكي بالرغبة في إسعاد من حولك.

حظك اليوم برج الجوزاء 19-6-2022 على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس وعليك أن تعيد تنظيم أفكارك لتقاوم التشتت، وفكّر جيدا لتتخذ قرارات سليمة.

حظك اليوم برج الجوزاء 19-6-2022 على الصعيد العاطفي

اليوم لا تتسرع في ردود أفعالك ولا تُحبط إذا تعطّلت أو تأجلت أمور.

حظك اليوم برج السرطان 19-6-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ مما يمنحك وقتا مناسبا للتخطيط أو للتطور وتتمتع اليوم بذهن صافي.

حظك اليوم برج السرطان 19-6-2022 على الصعيد العاطفي

تفكر اليوم بطريقة إيجابية ويمدك ذلك بأفكار مميزة تقربك ممن تحب.

حظك اليوم برج الأسد 19-6-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات يدفعك للتقدم خطوات وقد تحقق ربحا يرضيك وقد تكتشف حقائق وتكسب التأييد، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الأسد 19-6-2022 على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي يدفعك اليوم للاقتراب بود ممن تحب، وتبدي استعدادا لمشاركة الأحباب مشاعرهم.

حظك اليوم برج العذراء 19-6-2022 على الصعيد المهني

القمر في مواجهتك يجعلك أقل صبرا وأكثر تشوشا.. استشر أهل الثقة والخبرة، وينصحك الفلك بالتروي والانتباه لحقوقك.

حظك اليوم برج العذراء 19-6-2022 على الصعيد العاطفي

ولمواليد برج العذراء، تذكر أن الصوت العالي لا يحل بل يعقد المسائل، وانتبه واهدأ.

حظك اليوم برج الميزان 19-6-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزل العمل الإيجابي يدفعك نحو الإنجاز والبحث عن حلول فعالة لبعض المشاكل الصغيرة، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الميزان 19-6-2022 على الصعيد العاطفي

الشمس وعطارد في منزل الحظ يدفعانك للاهتمام بمن تحب والحفاظ على علاقاتك وتبدو في حالة جيدة.

حظك اليوم برج العقرب 19-6-2022 على الصعيد المهني

الوضع الفلكي يجعل اليوم مناسبا لإنجاز أعمالك، وتحديد أهدافك ووجهتك المستقبلية، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج العقرب 19-6-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب يدعوك اليوم للاحتفال بالحب مع من يهواه قلبك.

حظك اليوم برج القوس 19-6-2022 على الصعيد المهني

الوضع الفلكي دقيق وتطالبك الكواكب أن تنتبه لحقوقك وأن تضاعف الحذر واصبر فترة حتى تتحسن الأمور.

حظك اليوم برج القوس 19-6-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في وضع معاكس وقد تجد أن لا شيء يرضيك، انتبه اليوم كي لا تفقد من يحبونك.

حظك اليوم برج الجدي 19-6-2022 على الصعيد المهني

الوضع الفلكي اليوم يشحذ طاقتك ويساعدك على القيام بلقاءات مهمة وموفقة.

حظك اليوم برج الجدي 19-6-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في منزلك الثالث ويمنحك ذلك دعم الأحباب ويمدك بهدوء الأعصاب.

حظك اليوم برج الدلو 19-6-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني قد يصيبك بالتشتت.. اليوم قم بحساباتك جيدا إذا أردت تحقيق مكاسب، وعليك بتنظيم أفكارك لتتخذ قرارات سليمة.

حظك اليوم برج الدلو 19-6-2022 على الصعيد العاطفي

رغم التشوش.. الشمس وعطارد في منزل الحب يفتحان أمامك الباب لعلاقات موفقة، فقط حافظ اليوم على اللباقة.

حظك اليوم برج الحوت 19-6-2022 على الصعيد المهني

القمر اليوم في برجك يمنحك كل الثقة والقدرة على الإنجاز.

حظك اليوم برج الحوت 19-6-2022 على الصعيد العاطفي

رغم التشوش.. اليوم تساعدك الأفلاك أن تحافظ على اتزانك وتكون في مقدمة الاهتمام.. امضِ بقوة فالفلك يعمل لصالحك.