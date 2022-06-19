التصريح بدفن جثة شاب صدمه قطار في شبين القناطر

صرحت جهات التحقيق المعنية بشبين القناطر، بدفن جثة شاب لقي مصرعه إثر اصطدام القطار به بمنطقة محطات شبين القناطر في منطقة غير مخصصة للعبور، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

ولقي شاب مصرعة بعدما صدمه قطار أمام محطة قطارات شبين القناطر، ونُقلت الجثة إلى مستشفى شبين القناطر العام، وحُرر المحضر اللازم، وتولت الجهات المعنية التحقيق، وصرحت بدفن الجثة.

قطار يدهس شابا

وتلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا من مأمور مركز شرطة شبين القناطر، يفيد بمصرع شاب صدمه قطار أمام محطة قطارات شبين، وانتقلت سيارة الإسعاف وقوات الأمن، وتبين وفاة شاب يدعى «ك ا س»، بعدما صدمه قطار أثناء عبوره شريط السكة الحديد، ونٌقلت الجثة للمستشفى، وتحرر المحضر اللازم، وتولت الجهات المعنية التحقيق.

حملات لضبط تجار المخدرات

وفي سياق آخر، واصلت مديرية أمن القليوبية حملاتها لضبط تجار المخدرات وحائزي الأسلحة النارية والمخدرات بدائرة مركز شرطة طوخ، حيث شنت حملة أسفرت عن ضبط كميات من الأقراص المخدرة بحوزة 9 تجار مخدرات، وأخطرت الجهات المعنية للتحقيق واتخاذ اللازم.

وتلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا من ضباط مكتب مكافحة المخدرات بالمديرية، يفيد قيام حملة مكبرة استهدفت حائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة، وضبط المحكوم عليهم الهاربين بدائرة مركز شرطة طوخ، وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية.

وأسفرت الحملة عن ضبط 7 قضايا اتجار في المواد المخدرة، ضُبط خلالها كمية من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة بحوزة 9 متهمين، لـ5 منهم معلومات جنائية، كما تم تنفيذ 3786 حكما قضائيا متنوعا، وحُررت المحاضر اللازمة، وأُخطرت الجهات المعنية للتحقيق واتخاذ اللازم.