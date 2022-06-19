«القابضة للصناعات الغذائية»: توافر آلاف الأطنان من 25 سلعة مدعمة

أكدت مصادر في الشكة القابضة للصناعات الغذائية، على توافر مخزون استراتيجي كبير من جميع السلع التموينية سواء الأساسية التي تصرف على بطاقة التموين أو الاختيارية التي تصرف للمواطن ضمن فارق نقاط الخبز، موضحة أن مخازن الجملة التابعة للشركة القابضة والبالغ عددها 1500 مخزن على مستوى المحافظات متوافر بها ألاف الأطنان من السلع المدعمة التي تضخها وزارة التموين لمنافذ البقالين لسد احتياجات المواطنين.

توافر 25 سلعة مدعمة للمواطنين

ونفت المصادر، ما يتردد بشأن وجود نقص في بعض السلع التموينية من منافذ البقالين، مؤكدة على توافر آلاف الأطنان من السلع التي يتم ضخها ضمن قائمة السلع التموينية والبالغ عددها 25 سلعة مدعمة للمواطنين حاملي البطاقات التموينية، مؤكدة على استمرار صرف استعاضات بقالي التموين، البالغ عددها 40 ألف منفذ بقال تمويني و6700 منفذ مشروع جميعتي من مخازن الجملة دون شكاوى من نقص أي سلعة، فضلا توافر جميع السلع بأسعارها الحرة المدعمة في فروع المجمعات الاستهلاكية التابعة للوزارة للمواطنين غير الحاملين لبطاقات التموين وغير المدرجين على منظومة الدعم التمويني.

شن حملات رقابية على منافذ بقالي التموين

يأتي ذلك وسط تكليفات من الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، بشن مزيد من الحملات الرقابية من قبل مفتشي التموين بالمديريات على مستوى المحافظات للرقابة على بيع السلع التموينية من منافذ البقالين بالأسعار الرسمية المعلنة من قبل الوزارة دون زيادة على المواطنين، خاصة بعدما رصدت الوزارة قيام عدد من بقالي التموين ببيع زجاجة الزيت بسعر يزيد عن سعرها الرسمي والتي أقرته الوزارة بـ23 جنيه للزجاجة التي تزن 800 مللي، وهي الزجاجة التي اكتفت الشركة القابضة للصناعات الغذائية بإنتاجها ووقف انتاج الزجاجة 1 لتر.