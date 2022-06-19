موسم حج استثنائي للمسلمين والمسيحيين: زيادة أسعار وضوابط حكومية جديدة

ظروف استثنائية لم يقتصر اثرها على القطاع الصحي فحسب، لكنها امتدت إلى الشعائر الدينية، حيث فرضت جائحة كورونا، حائلا منع اداء فريضة الحج سواء للمسلمين أو المسيحيين طوال العامين الماضيين، ولكن مع تراجع حدة انتشار الفيروس اللعين ونجاح الاجراءات الاحترازية واللقاحات في السيطرة على انتشاره، بدأت الحياة تعود مرة أخرى إلى المقدسات الدينية ليستعد المسلمون والمسيحيون لأداء أول فريضة حج في مكة والقدس منذ بداية الجائحة.

«وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ»، من المنع إلى التباعد لقلة الأعداد، ظروف استثنائية وتغيرات مفروضة شهدها الحج في اخر موسمين، بسبب «كوفيد - 19»، التي اجتاحح العالم منذ نوفمبر 2019، قادما من اقليم ووهان في الصين، وهو الوباء العالمي الذي تسبب في احداث ظروف استنائية لايزال العالم يعيش تباعيتها حتى يومنا.

موسم استثنائي لأداء فريضة الحج

لم تنته القرارات الاستثنائية التي اعقبت الجائحة العامين الماضيين، عند قرار المملكة العربية السعودية بأن يكون حج عام 2021 مقتصرا فقط على المقيمين داخل المملكة باجمالي 60 ألف حاج لمن لهم الحق في أداء فريضة الحج، ولكن استكمالا لتلك الظروف فقد اعلنت المملكة أنّ العام الجاري سيتم استقبال مليون حاج ما بين المقيمين داخل السعودية أو خارجها، وهو بكل تأكيد رقم قليل إذا ما تم مقارنته بآخر المواسم قبل الجائحة 2019، والتي وصل عدد الحجاج بها ما يقرب من 2 مليون ونصف حاج، أي أن عدد الحجاج العام الحالي أقل من عام 2019 بنحو 60 %، وهو ما سيؤثر بكل تأكيد على حصة مصر في عدد الحجاج لهذا العام، حسبما أكدت أحمد البكري، عضو غرفة شركات السياحة.

قرارات حكومية استثنائية

واستكمالا للظروف الاستثنائية لموسم الحج، ففي هذا العام، اتخذت الحكومة قرارات هامة بشأن الانفاق على الحج، حيث قررت أنه لا حج على نفقة الدولة هذا العام، وتأكيدا على تلك القرارات، فقد اكدت وزارة الأوقاف على التزامها بهذه القرارات، مشددة على أنه لا حج على نفقة الوزارة تحت أى مسمى، وأنه فرض على المستطيع بدنيا وماليا، وأنه لا تثريب على غير المستطيع، وأن أبواب الرحمة واسعة.

أحمد البكري، عضو غرفة شركات السياحة، في تصريحات له، أكد أنّ العام الجاري سيكون موسم استثنائيا للحج وليست سنة عادية بعد جائحة كورونا، حيث بلغ عدد الحجاج من مصر نحو 20 ألف فقط بواقع تسعة آلاف حاج بالنسبة لشركات السياحة وهو عدد قليل للغاية، على عكس السابق الذي كان يصل فيه عدد الحجاج المصريين إلى 100 ألف حاج، موضحًا أنّ المملكة وضعت شروطا استثنائية لاستقبال الحجاج هذا العام، حيث اشترطت أن سن المتقدم للحج لا يزيد عن 65 عاما علاوة على شرط أن الشخص المتقدم لايكون قد سبق له الحج قبل ذلك.

وتبدأ أسعار الحج المستوى الاقتصادي 2022 لهذا العام ابتداء من من 82500 جنيه وتصل إلى 92500 جنيه بـ 6440 تأشيرة، غير شامله اسعار تذاكر الطيران.

فيما تبدا أسعار الحج السياحي 2022 مستوى الخمس نجوم من 157500 جنيه، وتصل إلى 177500 جنيه، لـ 2760 تأشيرة. بخلاف سعر تذكرة الطيران المعلن عنها رسميا من قبل مصر للطيران والخطوط السعوديةً.

الاستثناءات تطول حج القدس

تلك الظروف الاستثنائية ذاتها، التي فرضتها جائحة كورونا على موسم الحج عند المسلمين، كانت حائلاً امام حج المسيحيين طوال العامين الماضيين، حيث جاءت القرارات بوقف استقبال الوفود تماما خلال عامي الجائحة، بعد أن كان يتم استقبال ما يقرب نحو أكثر من 5 الاف حاج مصري سنويا، ليأتي الموسم الحالي باستقبال 3500 حاج لهذا العام، بفارق أكثر من 1500 حاج عن موسم 2019، مع اشتراط عدم سفر لمن هم أقل من 40 عام.