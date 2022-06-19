غواص يحمل علم الأهلي تحت الماء بالغردقة.. «متفائل بفوز المارد الأحمر»

حمل أحمد بيجو، غواص، علم النادي الأهلي تحت الماء بأحد شواطئ الغردقة، وذلك قبل ساعات قليلة من بداية مباراة القمة بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، والتي تقام في الثامنة من مساء اليوم على استاد السلام بالقاهرة، وذلك على سبيل التفاؤل بفوز المارد الأحمر.

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علم الأهلي في أعماق البحر

يقول أحمد بيجو الذي يعمل مدرب غوص بالغردقة، إنه أهلاوي وعاشق للنادي الأهلي منذ صغره، ونشأ في عائلة أهلاوية، وحتى ابنه «آدم» البالغ من العمر 9 سنوات نشأ يشجع النادي الأهلي، واصطحبه معه تحت الماء لرفع علم المارد الأحمر، وذلك على سبيل التفاؤل بفوز النادي الأهلي، مرتديا زي الغطس وحاملا إسطوانة أكسجين، ومشيرا بالرقم 2، إشارة إلى توقعه بفوز الأهلي على الزمالك بهدفين دون رد.

ويضيف «بيجو» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، اليوم الأحد، أنه يتفائل بحمل علم النادي الأهلي في أعماق البحر قبل مباريات القمة، وأنه فعلها في الدور الأول وفاز النادي الأهلي حينها.

السائحون يعرفون النادي الأهلي

يؤكد «بيجو» أنه فعل ذلك أثناء رحلة غطس على مركب سياحي بشواطئ الغردقة، برفقة عدد من السائحين الأجانب من مختلف الجنسيات الأجنبية، لافتا إلى وجود عدد كبير من السائحين يعرفون النادي الأهلي جيدا، خاصة أنه لعب أكثر من مرة في كأس العالم للأندية وحقق الميدالية البرونزية مؤخرا للمرة الثانية له على التوالي.