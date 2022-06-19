مدرسة لطفي الأسطى بالبحيرة تحصد المركز الأول في مسابقة الأخصائي المثالي

أعلن يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، عن فوز سحر عبدالحميد محمد زيدان، مُعلمة بمدرسة الدكتور لطفي الأسطى بنات التابعة لإدارة إيتاي البارود التعليمية بالمركز الأول على مستوى الجمهورية في مسابقة الأخصائي الاجتماعي المثالي في الخدمات الفردية عن المرحلة الثانوية للعام الدراسي 2021/2022.

جاء ذلك عقب إعلان الإدارة العامة للتربية الاجتماعية لقطاع الخدمات والأنشطة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن نتائج تحكيم المسابقة.

تمثيل مشرف لمحافظة البحيرة

وقدّم وكيل الوزارة، التهنئة والشكر والتقدير للأخصائية الفائزة على مستوى الجمهورية، والتي استطاعت أن تمثل محافظة البحيرة تمثيلا مشرفا.

كما أشاد «الديب» بجهود الإدارة العامة للشؤون التنفيذية والمشرف على الأنشطة التربوية والثقافية وتوجيه عام التربية الاجتماعية بالمديرية المركزية على جهدهم المبذول والإشراف التنفيذي المتميز على الأنشطة التربوية خلال العام الدراسي الحالي، مما ساهم في تحقيق العديد من المراكز الأولى والمتقدمة على مستوى الجمهورية في مختلف المسابقات التربوية والثقافية.

مسابقة بين الأخصائيين على مستوى المحافظات

يذكر أنه تمت التصفية في المسابقة بين الأخصائيين الاجتماعيين الفائزين على مستوى جميع محافظات مصر في الأسبوع الأول من شهر يونيو الجاري بمقر مبنى اتحاد الطلاب بالعجوزة بمحافظة الجيزة.

كما تمت التصفيات في المسابقة في محافظة البحيرة، تحت رعاية الدكتور يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم، والدكتور خالد الصماد، مدير عام إدارة إيتاي البارود التعليمية.

كما كان هناك دعم من وائل أحمد الغلبان، مدير مدرسة الدكتور لطفي الأسطى الثانوية بنات، ووفاء عبدالمقصود حمادة موجه التربية الاجتماعية بالإدارة.