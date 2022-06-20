مياه أسيوط تتابع تنفيذ الوصلات المنزلية لمشروعات الصرف ميدانياً

تواصل شركة مياه الشرب والصرف والصحي بأسيوط والوادي الجديد متابعتها الجادة لإجراءات تنفيذ الوصلات المنزلية لمشروعات الصرف الصحي الجاري تنفيذها، ضمن إنجازات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، لتطوير قرى الريف المصري، والتي تسعى إلى تحسين خدمات المياه والصرف الصحي على مستوى القرى الريفية المستهدفة، بعدد 7 مراكز بمحافظة أسيوط، تشمل مراكز منفلوط وصدفا وساحل سليم وديروط والفتح وأبنوب وأبوتيج.

تشديدات بمتابعة تنفيذ الأعمال

وشدد المهندس هشام درة، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة على السادة مديري عموم المناطق الجاري العمل بها، وأعضاء وحدة متابعة تنفيذ الوصلات المنزلية لمشروعات الصرف الصحي، بضرورة المتابعة الميدانية لتنفيذ الوصلات المنزلية، مع أهمية تحفيز المواطنين بفتح ملفات بمراكز خدمة العملاء والفرق المتنقلة لخدمة العملاء، وإعلامهم أن الشركة تفتح سبل كثيرة للتيسير على المواطنين بكيفية سداد الفاتورة، مع إمكانية سدادها من خلال تقسيط قيمة الوصلة المنزلية على فاتورة المياه.

العائد الخدمي والمردود الإيجابي

كما لفت رئيس الشركة إلى أهمية تكاتف كافة الجهود لتحقيق العائد الخدمي والمردود الإيجابي المنشود من المبادرة الرئاسية، والسعي بجدية لتوسيع المجال الخدمي بالصرف الصحي على مستوى محافظة أسيوط.

وناشدت الشركة عملاءها التواصل عبر مختلف قنوات الاتصال من خط الساخن 125 من أي تليفون أرضي، أو من أي محمول 01280733990، أو على رقم 01285000125 والواتس 01206179891، أو الصفحة الرسمية للشركة أو موقعها الرسمي والمتاح على http://ascww.org/public/ والموبيل أبليكيشن وبرامج الــCMS لاستقبال الشكاوى الإلكترونية.