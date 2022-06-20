رئيس التحرير

محمود مسلم

مياه أسيوط تتابع تنفيذ الوصلات المنزلية لمشروعات الصرف ميدانياً

كتب:

سويفي رشدي
07:07 م | الإثنين 20 يونيو 2022
وصلات الصرف الصحى ضمن مشروع حياة كريمة

وصلات الصرف الصحى ضمن مشروع حياة كريمة

تواصل شركة مياه الشرب والصرف والصحي بأسيوط والوادي الجديد متابعتها الجادة لإجراءات تنفيذ الوصلات المنزلية لمشروعات الصرف الصحي الجاري تنفيذها، ضمن إنجازات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، لتطوير قرى الريف المصري، والتي تسعى إلى تحسين خدمات المياه والصرف الصحي على مستوى القرى الريفية المستهدفة، بعدد 7 مراكز بمحافظة أسيوط، تشمل مراكز منفلوط وصدفا وساحل سليم وديروط والفتح وأبنوب وأبوتيج.

تشديدات بمتابعة تنفيذ الأعمال

وشدد المهندس هشام درة، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة على السادة مديري عموم المناطق الجاري العمل بها، وأعضاء وحدة متابعة تنفيذ الوصلات المنزلية لمشروعات الصرف الصحي، بضرورة المتابعة الميدانية لتنفيذ الوصلات المنزلية، مع أهمية تحفيز المواطنين بفتح ملفات بمراكز خدمة العملاء والفرق المتنقلة لخدمة العملاء، وإعلامهم أن الشركة تفتح سبل كثيرة للتيسير على المواطنين بكيفية سداد الفاتورة، مع إمكانية سدادها من خلال تقسيط قيمة الوصلة المنزلية على فاتورة المياه.

العائد الخدمي والمردود الإيجابي

كما لفت رئيس الشركة إلى أهمية تكاتف كافة الجهود لتحقيق العائد الخدمي والمردود الإيجابي المنشود من المبادرة الرئاسية، والسعي بجدية لتوسيع المجال الخدمي بالصرف الصحي على مستوى محافظة أسيوط.

وناشدت الشركة عملاءها التواصل عبر مختلف قنوات الاتصال من خط الساخن 125 من أي تليفون أرضي، أو من أي محمول 01280733990، أو على رقم 01285000125 والواتس 01206179891، أو الصفحة الرسمية للشركة أو موقعها الرسمي والمتاح على http://ascww.org/public/ والموبيل أبليكيشن وبرامج الــCMS لاستقبال الشكاوى الإلكترونية.

اقرأ المزيد:

وزير الرى يبحث نتائج زيارة وفد مصري للعراق لدراسة إنشاء محطة معالجة مياه

انتشال جثة شاب غرق في مياه نهر النيل بمركز صدفا بأسيوط

تنفيذ 8 مشروعات خدمية بكفر صقر بـ127 مليون جنيه.. مياه شرب وإسكان

شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا تبدأ الاختبارات التحريرية للوظائف

استبعاد 1379 متقدما لوظائف شركة مياه الشرب.. اعرف الأسباب

«مياه الشرقية» تعلن موعد ومكان اختبارات المتقدمية لوظيفة محام ثالث

«مياه أسيوط» تعلن أسماء الناجحين في الاختبار التحريري بــ3 وظائف

غرق طفلة في مياه شاطئ بورسعيد.. كانت تقضي يوما ترفيهيا برفقة أسرتها

محافظ الجيزة يتابع تنفيذ محطات مياه أوسيم ومنشأة القناطر بتكلفة 680 مليون جنيه

فتح منافذ لخدمة العملاء بشركة مياه الإسكندرية.. الأماكن والمواعيد
بقلم سويفي رشدي