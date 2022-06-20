«مقاولي البناء والتشييد»: مصر تشهد مشروعات تنموية غير مسبوقة في النقل

قال هشام يسري، الأمين العام لاتحاد مقاولي البناء والتشييد، إنّ مصر شهدت مشروعات تنموية غير مسبوقة في قطاع النقل وغيرها، وذلك بسبب دعم القيادة السياسية، موضحًا: «نعمل في النقل والإسكان والطرق وكل ذلك يجب أن يتم تصديره للدول الأفريقية والعربية الشقيقة».

25 ألف شركة ضمن اتحاد المقاولين المصري

وأضاف يسري، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم مقدمة برنامج «اليوم» على قناة DMC، أن مصر لديها خبرات شديدة جدا في المشروعات القومية، في الطرق والإسكان والطاقة وبالتالي، فإن مصر تصدِّر هذه الخبرات لدول أفريقيا، لافتًا إلى أن الاتحاد يتضمن 25 ألف شركة مقاولات على قدر كبير من الخبرة في القطاعات المختلفة.

وتابع: «بالاشتراك مع الدول العربية والأفريقية نصدر هذه الخبرات مع الدعم المادي من بعض البنوك العربية والأفريقية لسداد المستحقات الخاصة بالشركات التي تعمل في الخارج، وعقدنا مع بنك التنمية الأفريقي فنحن نعمل في كوت ديفوار وغانا وتنزانيا».

الدول الأفريقية تحصل على الخبرات من مصر

وأوضح: «الدول الأفريقية تحصل على الخبرات من مصر، كما أن شركاتنا تستفيد من العمل هناك، فنحن يحدث لدينا تعظيم الاستفادة من الشركات وتستفيد الدول الأفريقية من العمالة المصرية المدربة، بالإضافة إلى فرص استثمارية للشركات».

وشدد على أن مصر تعمل في أكثر من محور بالدول الأفريقية والدول العربية، مثل ليبيا والسودان والمغرب، حيث تصدِّر مصر قطاعات المقاولات والمنتجات الخاصة بنا مثل الأسمنت، كما أرسلت مصر شركات تستكشف الوضع في العراق، ولدى الحكومة العراقية شغف بخصوص عمل شركاتنا هناك.