شروط الالتحاق بمدارس التمريض في شمال سيناء.. الحد الأدنى 265 درجة

أعلنت مديرية الصحة بشمال سيناء، عن شروط التقديم والالتحاق بمدارس التمريض في شمال سيناء للعام الدراسي الجديد 2022/2023، وذلك بعد تصديق اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ الإقليم، على درجات التنسيق بالمدارس الثانوية والفنية وغيرها.

شروط الالتحاق بمدارس التمريض في شمال سيناء

وجاءت ضوابط وشروط القبول في مدارس التمريض بشمال سيناء، الواردة من الإدارة العامة بوزارة الصحة، كالتالي:

- مدة الدراسة 5 سنوات دراسية

- أن يكون الطالب المتقدم مصري الجنسية وحسن السير والسلوك

- الحصول على الشهادة الإعدادية الحديثة لغة إنجليزية لعام 2021/2022

- القبول لأعلى المجاميع المتقدمة، وقد تم تحديد المجموع بـ265 درجة

- يشترط على المتقدم أن يكون حاصل على جميع السنوات الدراسية من أولى ابتدائي إلى الإعدادية من مدارس شمال سيناء، والتقديم في نفس مكان الحصول على الشهادة الإعدادية.

- لا يقل سن المتقدم في أكتوبر 2022 عن 14 عاما و6 أشهر.

- ألا تكون الطالبة متزوجة ولا تتزوج أثناء فترة الدراسة.

- يلتزم المتقدم بتقديم الملف الدراسي في نطاق الإدارة التعليمية الصادر منها الشهادة الإعدادية.

- عدم الانتقال نهائيا من مدرسة إلى أخرى خلال فترة الدراسة، حيث يتم القبول طبقا لاحتياج كل مركز دراسي وكل محافظة، حرصا على مبدأ التوطين.

- ضرورة اجتياز اختبارات الإملاء في اللغة العربية، بشرط الحصول على 7 درجات من عشرة على الأقل، وكذلك اجتياز اختبار الحاسب الآلي.

- اجتياز كشف الهيئة واختبارات القدرات، واختبارات نفسية بواسطة متخصص أمراض نفسية، وقوة ملاحظة واللباقة في الحديث.

- أن يكون لدى المتقدم سرعة استجابة ورد الفعل ومهارات التواصل والمعلومات العامة، والخلو من العيوب الخلقية التي تؤثر في عمله، بالإضافة إلى سلامة النطق والتناسق بين الطول والوزن.

- اجتياز الكشف الطبي بواسطة القومسيون الطبي، «نظر وباطنة»، واختبار مخدرات، على أن يكون الكشف الطبي موضحا به اسم الطبيب القائم لالكشف «ثلاثي»، قبل التوقيع بالفورمة.

إعفاء أبناء شهداء الوطن من شرط الحد الأدنى للمجموع

- يتم تقديم أبناء الشهداء فقط طبقا للشروط والتعليمات السابقة عدا شروط الحد الأدنى للمجموع، وإحضار شهادة معتمدة تثبت أن أحد الوالدين من شهداء الوطن، مع عدم استفادة أكثر من حالة خلال الأعوام الماضية، ويتم التصديق على النسب المحددة من السلطة المختصة.