مستشار الرئيس: نستهدف «صفر» وفيات كورونا.. والجرعة الرابعة أمر وارد

شدد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، على ضرورة الحرص الشديد لأي احتمالية مستقبلية عن انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد19» بالرغم من أن الحالات المصابة بفيروس كورونا في مصر قليلة للغاية وبسيطة، فضلًا عن أن عدد الحالات التي تدخل المستشفيات قليلة للغاية، وكل هذه المؤشرات مطمئنة بالنسبة للوضع الوبائي في مصر، لكن الوباء ما زال موجودًا عالميًا.

التطعيم بلقاح كورونا لا يحمي إطلاقًا من الإصابة

وأضاف «تاج الدين»، وذلك خلال تصريحات تليفزيونية، أنه طالما هناك وباء عالمي لا بد من أخذ الاحتياطات الوقائية، خوفًا من حدوث انتشار جديد للفيروس أو زيادة في عدد الحالات المصابة أو حدوث أي مضاعفات لهذا المرض، مؤكدًا في الوقت ذاته أن التطعيم بلقاح كورونا لا يحمي إطلاقًا من الإصابة، لكنه يقلل حدة الحالات الشديدة، ويقلل من حالات دخول المستشفيات كما أنه يقلل من الوفيات، إذ لا يوجد في أي مرحلة ما يؤكد أن التطعيم يحمي بنسبة 100% من الإصابة بفيروس كورونا.

من أخذ اللقاح من المحتمل أن يحدث له مضاعفات أقل

وتابع: «كل جرعة من الجرعات الثلاث أو الأربع أو أيًا كان العدد تحمي أو تقلل الإصابة لفترة زمنية محددة لا تزيد عن ستة أشهر، ومن الممكن أن تكون أقل، ولذلك يتم أخذ جرعة والثانية والثالثة وقد نحتاج إلى الرابعة»، كما أن عدد الجرعات ليس له علاقة بالإصابة، وأن من أخذ اللقاح من الممكن أن يصاب، ومن لم يأخذ اللقاح سيكون معرضًا للإصابة بنسبة أكبر، كما أن من أخذ اللقاح من المحتمل أن يحدث له مضاعفات أقل كثيرًا ممن لم يأخذ اللقاح.

وزارة الصحة تستهدف الوصول إلى صفر وفيات

وأشار مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إلى أن وزارة الصحة تستهدف الوصول إلى صفر وفيات، وتقليل احتمالية دخول المستشفى، «نستهدف أن نصل إلى صفر وفيات وتقليل احتمالية دخول المستشفى للمصابين بكورونا، ونحن نحذر بأن الوباء ما زال موجودا ومنتشر عالميا وعلينا أن نتوخى الحذر بالالتزام بالإجراءات الاحترازية».