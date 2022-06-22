ضبط كميات من الدواجن الفاسدة في مطعم بالمنوفية «صور»

تواصل إدارة مراقبة الأغذية التابعة لمديرية الصحة في محافظة المنوفية، شن حملاتها المكثفة لضبط الأسواق ومواجهة العش في المواد الغذائية والتلاعب بالمأكولات في المطاعم، حيث تم ضبط مخزن غير مرخص يستخدمه مطعم في تقديم الوجبات الجاهزة وبه مواد غذائية فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

تتبيل الدواجن في البانيو داخل أحد المطاعم في المنوفية

ونجحت الحملة المكونة من مسؤولي مراقبة الأغذية في مدينة تلا بمحافظة المنوفية، بعد بمداهمة المخزن، باكتشاف مفاجأة من خلال استخدام العاملين فيه «بانيو» لتجهيز الدواجن المتبلة وذلك بمخالفة الاشتراطات الصحية والبيئية، وبما يعرض حياة المواطنين للخطر.

ضبط 1270 كيلو دواجن فاسدة في المنوفية

وتمكنت الحملة من ضبط 1270 كيلو لحوم دواجن مجهزة للبيع فاسدة وغير صالحة للاستهلاك، وقامت اللجنة بتحرير 4 محاضر بالواقعة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار جهات التحقيق وكافة الأجهزة التنفيذية بالواقعة.

وأكد مصدر مسؤول في الإدارة الصحية بمركز تلا، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الحملات مستمرة على الأسواق والمطاعم والمحال التجارية لضبط الأسواق في ظل توجيهات محافظ المنوفية وكافة القيادات لمواجهة التلاعب والغش والأطعمة الفاسدة حفاظا على سلامة المواطنين.

مصرع عامل سقطت عليه «كبشة» لودر في المنوفية

على صعيد آخر، شهدت مدينة تلا بالمنوفية مصرع عامل سقطت عليه «كبشة اللودر» أثناء العمل في رصف الشوارع في مدينة تلا، وتوفي في الحال وسط حالة من الصدمة الشديدة بين العاملين وأصدقاء المتوفى، وكذلك الأهالي اللذين تجمعوا في محيط الواقعة ونقل المتوفى إلى مشرحة المستشفى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار جهات التحقيق التي صرحت بدفن الجثة.