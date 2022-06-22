رفع 320 طن مخلفات من شوارع مدينة وقرى أخميم خلال 24 ساعة خشية الحرائق

فى إطار توجيهات اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج بشأن رفع كفاءة وجودة الطرق ومتابعة حسين حباري ررئيس مركز ومدينة أخميم بمحافظة سوهاج بتكثيف حملات النظافة ورفع الأتربة والمخلفا تواصل الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم والمجالس القروية التابعة حملات النظافة ورفع الأتربة والمخلفات بشوارع وطرق قرى ومدينة أخميم، حيث جرى رفع أكثر من 320 طن أتربة ومخلفات من شوارع وقرى مركز أخميم خلال 24 ساعة.

رفع 120 طن مخلفات من أخميم

وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم بمحافظة سوهاج بتنفيذ حملة نظافة ورفع الأتربة والمخلفات بالطريق الرئيسى بداية من ميدان الصينية وطريق أخميم سوهاج مرورا بميدان الرى وشارع حلمى الشريف ونجع الخطيب حتى الخلوة والمنطقة الأثرية وميدان مركز الشرطة وامتداد أبو القاسم والعقيد ورفع أكثر من 120 طن، كما تم قص وتهذيب ورى الستارة الشجرية بالطريق الرئيسى.

رفع 150 طن مخلفات من مجلس قروي نيدة

وفى قرية نيدة التابعة لمركز ومدينة أخميم بمحافظة سوهاج قام مجلس قروي نيدة برفع 150 طن أتربة ومخلفات وتراكمات شملت جزيرة محروس والعزبة والعرب وعرب الاطاولة وشارع الفردان وآبار الوقف وآبار الملك ، وذلك بإشراف فؤاد عبد اللطيف رئيس قرية نيدة بأخميم.

وفى قرية الحواويش قامت الوحدة المحلية لمجلس قروى الحواويش برفع 55 طن أتربة ومخلفات من طريق المرشح_الخلوة وميدان الوزات وقري ونحوع عرب مهدى والديابات والسلامونى.

كما تم رفع شجرة وإزالة الآثار الناتجة عنها وفتح الطريق وذلك بإشراف خيرى مختار رئيس قرية الحواويش باخميم.

وخلال تلك الحملات شدد رئيس مركز ومدينة أخميم بمحافظة سوهاج على ضرورة رفع الأتربة والمخلفات ومنع تراكمها خشية اندلاع النيران، والتأكيد على استمرار رفع كفاءة وجودة الطرق.