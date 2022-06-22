طالبة بالثانوية الأزهرية تنهي حياتها.. تمر بحالة نفسية سيئة

سيطرت حالة من الحزن على إحدى قرى مركز السنطة بمحافظة الغربية اليوم، حيث أقدمت طالبة بالثانوية الأزهرية على إنهاء حياتها، وذلك لصعوبة الامتحانات وعدم قدرتها على أداء امتحانات نهاية العام الدراسي في الشهادة الأزهرية.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من مركز شرطة السنطة مفاده «طالبة بالثانوية الأزهرية تنهي حياتها»، وجرى حفظ الجثة داخل ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة بمستشفى السنطة، وتم تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

طالبة بالثانوية الأزهرية تنهي حياتها

وعلي الفور تم إخطار النيابة العامة للتحقيق في واقعة قيام طالبة بالثانوية الأزهرية بإنهاء حياتها والتي قررت ندب الطب الشرعي لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة والتصريح بدفنها، كما جرى تشيكل فريق بحث جنائي لمعرفة ملابسات الحادث.

انهيار أسرة طالبة بالثانوية الأزهرية عقب إنهاء حياتها

واستقبل مستشفى السنطة المركزي اليوم طالبة بالثانوية العامة تدعى «نورهان.م»، في الصف الثالث الثانوي، مصابة بحالة إعياء شديدة وقئ وذلك عقب تناولها حبوب حفظ الغلال المميتة، وسط حالة من الانيهار لدى أسرتها.

انتقال المباحث لمحل واقعة طالبة الثانوية الأزهرية

وانتقلت مباحث قسم مركز السنطة إلى محل الواقعة التي شهدت قيام طالبة بالثانوية الأزهرية بإنهاء حياتها، وتبين أن الفتاة كانت تعاني من حالة نفسية سيئة بسبب عدم قدرتها على أداء امتحانات شهادة الثانوية الأزهرية، وعلى إثر ذلك تناولت حبوب حفظ الغلال، ولا توجد شبهة جنائية في الحادث.

كما تم نقل جثة طالبة الثانوية الأزهرية التي أنهت حياتها إلى مشرحة مستشفى طنطا الجامعي لاستخراج تصريح الدفن، كما تم تحرر محضر بالواقعة وتم إخطار النيابة العامة، والتي قررت ندب الطب الشرعي لتشريح جثة الطالبة لمعرفة سبب الوفاة.