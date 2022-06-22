انتكاسة جديدة للعملات الرقمية.. والسوق تسجل 2 تريليون دولار خسائر

تعرضت العملات الرقمية لانتكاسة جديدة خلال تعاملات اليوم الأربعاء، وتوقع الكثير من المراقبين حدوث تراجعات أخرى رغم الارتفاعات الأخيرة خلال يومي الثلاثاء والإثنين.

وقال موقع investing إن العملات الرقمية خسرت ما يقرب من تريليون دولار في حدود شهرين نزولا من مستويات 1.9 تريليون دولار منتصف أبريل الماضي إلى المستويات الحالية دون الـ 900 مليار دولار.

2 تريليون دولار خسائر سوق العملات الرقمية

وفقدت سوق العملات الرقمية منذ بلوغ ذروتها الأخيرة نهاية العام الماضي 2021 بأكثر من تريليوني دولار حينما تجاوزت قيمتها السوقية 3.1 تريليون دولار بينما بلغت قيمة بتكوين وحدها حينذاك ما يقرب من 1.3 تريليون دولار.

وانخفضت العملات الرقمية خلال هذه اللحظات من تعاملات اليوم الأربعاء إلى مستويات قرب 880 مليار دولار بعد ارتفاعها أمس الثلاثاء إلى مستويات قرب 960 مليار دولار.

جاء انخفاض رسملة سوق الكريبتو بعد تعرض أكبر 90 عملة رقمية من حيث القيمة السوقية لموجة جماعية من التراجعات القوية خلال تعاملات اليوم الأربعاء.

وتزامن سقوط العملات الرقمية خلال تعاملات اليوم مع ارتفاع محدود لمؤشر Crypto Fear & Greed Index الذي سقط إلى أدنى مستوياته في أكثر من عامين مطلع الأسبوع الجاري.

وارتفع مؤشر Crypto Fear & Greed Index الذي يقيس نفسية المتعاملين وتوقعاتهم تجاه سوق العملات الرقمية انطلاقًا من المستويات اللحظية لسعر البتكوين إلى مستويات 11 نقطة.

تراجع بتكوين قرب مستويات الـ 20 ألف دولار

ووفقًا للمؤشر وبالتزامن مع سقوط بتكوين إلى أدنى مستوياتها منذ ديسمبر 2020 فإن يوم الأحد الماضي انغمست مشاعر المتداولين لتقع في أسوأ حالاتها منذ أغسطس 2019 أي ما يقرب من 3 سنوات.

وتراجعت بتكوين أكبر العملات الرقمية مرة قرب مستويات الـ 20 ألف دولار بعد ارتفاعات قوية أمس من مستويات دون الـ 18 ألف دولار إلى مستويات قرب الـ 22 ألف دولار.

وانخفضت بتكوين خلال هذه اللحظات من تعاملات اليوم الأربعاء في بأكثر من 5% نزولا إلى مستويات 20.04 ألف دولار بينما نزلت قيمتها السوقية إلى مستويات قرب الـ 425 مليار دولار.

وتنخفض عملة إيثريوم خلال هذه اللحظات في حدود 8% نزولا إلى مستويات قرب الـ 1050 دولار لتعاود السقوط صوب مستويات الـ ألف دولار بينما تحافظ حتى الآن على 5% من مكاسبها خلال أسبوع، إلا أنها تنخفض 50% خلال شهر.