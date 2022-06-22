محافظ سوهاج يلتقي 90 مواطنا بـ«اللقاء الجماهيري» لحل مشكلاتهم

ضمن فعاليات اللقاء الجماهيري الأسبوعي، التقى محافظ سوهاج اللواء طارق الفقي والسكرتير المساعد 90 مواطنا لبحث مطالبهم وحل شكواهم.

لقاء محافظة سوهاج الدوري

حيث التقى اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، واللواء ضياء الدين أبو العزم السكرتير العام المساعد للمحافظة، 90 مواطنا من أبناء محافظة سوهاج من مختلف مراكز المحافظة وذلك لبحث مطالبهم وحل شكواهم، وذلك خلال اللقاء الجماهيري الذي يعقد بشكل دوري كل أسبوع بديوان عام المحافظة، لحل مشكلات المواطنين، وتلبية احتياجاتهم الضرورية.

حضور الاجتماع

ويحضر الاجتماع قيادات محافظة سوهاج التنفيذية والجهات المعنية فقد حضر رأفت السمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة سوهاج، والدكتور طاهر موهوب مدير إدارة خدمة المواطنين بالديوان العام لمحافظة سوهاج.

الاستماع لشكاوى المواطنين والعمل على حلها

واستمع اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج والسكرتير المساعد إلى شكاوى وطلبات المواطنين، التي تنوعت بين طلبات علاج على نفقة الدولة، وطلبات للحصول على معاش «تكافل وكرامة»، ومساعدات اجتماعية، وطلبات خاصة بالتربية والتعليم، وطلبات خاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، وطلبات أخرى للحصول على فرصة عمل بالقطاع الخاص، وطلبات متنوعة.

وتمت الاستجابة للعديد من الطلبات التي تقدم بها المواطنون، فيما أحيلت بعض الطلبات التي تحتاج إلى الدراسة إلى الجهات المختصة لدراستها بصورة عاجلة؛ والعمل على حلها في أقرب وقت ممكن، فيما وجه المحافظ بمرافقة بعض الحالات إلى عدد من الجهات المختصة لإنهاء طلباتهم.