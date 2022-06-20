الزراعة: نزيد حجم المعروض من لحوم الأضاحي أقل بـ20% من الأسواق

قال الدكتور محمد القرش مساعد وزير الزراعة والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، إنّ الوزارة طرحت الأضاحي بأسعار مختلفة تقل 20% عن نظيرتها في السوق، موضحًا: «نحرص على تقديم كل ما لدينا من جهود لخدمة المواطن المصري».

وأضاف القرش، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج «صالة التحرير» عبر قناة صدى البلد، أن الوزارة كجزء من مؤسسات الدولة المصرية تحرص على زيادة حجم المعروض وإتاحة الفرص أمام المواطنين لتلبية الاحتياجات وهو ما يعزز الاستقرار في السوق، وشدد على أنّ هناك تنسيق مستمر يحدث مع مختلف الجهات المعنية في الدولة في هذا الصدد.

وتابع مساعد وزير الزراعة، بأن الوزارة طرحت مجموعة من الرؤوس الحية ووافقت على استيراد مجموعة من الرؤوس، كما تمّ طرح مجموعة من الأبقار والجاموس وسيحظى المعروض بقبول المواطنين والأسعار مدعمة لاستقرار السوق.

أسعار اللحوم الحية

واوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، أن الوزارة تشكل لجانا لمتابعة الأسواق وجودة التغذية والأغذية والعلاجات والرعاية البيطرية المقدمة لضمان جودة المنتج المقدم للمواطنين.

وواصل: «نحاول تقديم اللحوم بأسعار تنافسية، حيث قدمنا البقري بأسعار تبدأ من 70 جنيها للكيلو القائم، والجاموس بـ74 جنيها، وكل ذلك فرصة للمنافسة في السوق».

سر استيراد رؤوس الماشية

وأشار إلى أن الوزارة وافقت على استيراد مجموعة من الرؤوس للمساهمة في المزيد من المعروض، وهو ما يؤدي إلى حدوث استقرار في الأسعار وهو ما حدث في آخر 3 سنوات: «طوال هذه الفترة كان لدينا استقرار كبير رغم الزيادة على الطلب، وفي بعض الأحيان يحدث انخفاض في الأسعار».