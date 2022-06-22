توقعات بارتفاع الطلب على النفط عالميا وتراجع «الروسي» بنهاية 2022

من المرجّح أن تظل أسواق النفط العالمية داعمة لارتفاع الأسعار بشكل جيد حتى عام 2023 حيث يستمر الطلب في التعافي من أدنى مستويات جائحة كورونا، على الرغم من المخاوف المتزايدة بشأن الركود العالمي، حسبما قال الرئيس التنفيذي لشركة «فيتول»، لتجارة النفط، «راسل هاردي».

نمو في الطلب العالمي على النفط

وقال «هاردي»، أمام منتدى قطر الاقتصادي في الدوحة، إنه يتوقع نموًا في الطلب العالمي على النفط يتراوح بين مليوني وثلاثة ملايين برميل يوميًا في عام 2023 على الرغم من المخاوف، لافتا إلى أن العالم يعود إلى مستويات الطلب لعام 2019 على البنزين ووقود الطائرات، ما يرفع الأسعار إلى حد ما.

المنتجات النفطية الروسية متوجهة إلى آسيا

وأضاف «هاردي»، أن الحل هو المزيد من المصافي وتشغيل المزيد من الخامات لإنتاج المزيد من النفط، ويرى مزيدا من الخام والمنتجات النفطية الروسية متوجهة إلى آسيا العام المقبل حيث تتجنب أوروبا نفط موسكو، وتجد مصافي التكرير الآسيوية طرقًا لاستيراد المزيد من النفط الروسي المُخفض.

عقوبات الاتحاد الأوروبي على النفط الروسي

وأضاف أن نصف النفط الروسي لا يزال يتجه حاليًا إلى أوروبا والنصف الآخر إلى الأسواق الآسيوية، وهو انقسام سيتغير بحلول نهاية العام عندما تدخل عقوبات الاتحاد الأوروبي على واردات النفط الروسية حيز التنفيذ.

2.5 مليون برميل في اليوم العام المقبل

من جانبها، تتوقع شركة «بلاتس أناليتيكس»، العالمية، نمو الطلب العالمي على النفط بمقدار 2.5 مليون برميل في اليوم العام المقبل، أي مليون برميل في اليوم، أعلى من متوسط ​​عام 2019، وهو مستوى ما قبل الجائحة، لكنها تتوقع مزيدًا من تقلب الأسعار بسبب مخاطر تباطؤ النمو الاقتصادي وارتفاع أسعار الطاقة.

الإمدادات الروسية ستظل تنخفض

أضافت الشركة العالمية في مذكرة بحثية، أن الإمدادات الروسية ستظل تنخفض بمقدار 2 مليون برميل في اليوم بحلول نهاية عام 2022 نتيجة عقوبات الاتحاد الأوروبي الأكثر صرامة على وارداتها من النفط.