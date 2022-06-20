تراجع معدلات الطلب على النفط خلال أبريل الماضي إلى مستويات منخفضة

كشفت بيانات جديدة من مبادرة بيانات المنظمات المشتركة «جودي»، أن الطلب العالمي على النفط انخفض على أساس شهري في أبريل إلى ما دون مستويات ما قبل الوباء بينما كان إنتاج النفط الخام مستقرًا، وأعيد بناء المخزونات من قاعدة منخفضة.

انخفاض الطلب على النفط إلى 97%

وأضافت البيانات أن الطلب على النفط انخفض إلى 97 % من مستويات 2019 في أبريل مع تراجع الاستهلاك في العديد من البلدان الآسيوية، وفي الوقت نفسه، كان إنتاج النفط الخام مستقرًا عند 97% من المستوى قبل ظهور COVID-19، وللمرة الأولى منذ يونيو 2020، ارتفعت مخزونات النفط الخام والمنتجات المكررة على أساس شهري.

وأشارت إلى أنه على الرغم من الضعف النسبي لسوق النفط في أبريل، لا تزال مخزونات النفط الخام والمنتجات العالمية أقل من متوسط ​​الخمس سنوات بنحو 380 مليون برميل.

بالنسبة للغاز الطبيعي، تُظهر بيانات جودي أن الطلب في أبريل كان عند 98٪ من مستويات العام الماضي و7.1 مليار متر مكعب أعلى من متوسط ​​الخمس سنوات بينما كان الإنتاج عند 105٪ من مستويات 2021 و 14.1 مليار متر مكعب فوق متوسط ​​5 سنوات، وزادت مخزونات الغاز بمقدار 15.8 مليار متر مكعب، أعلى بقليل من المتوسط ​​الموسمي، في أبريل، واستقرت 18.6 مليار متر مكعب أقل من متوسط ​​الخمس سنوات.

97 % حجم الطلب على النفط وإنتاج الخام في أبريل

أبرز بيانات جودي نقاط بارزة من المجموع الكلي للبلدان التي أبلغت عن بيانات النفط لشهر أبريل، حيث بلغ الطلب على النفط وإنتاج الخام في أبريل 97 % من مستويات 2019.

وكان الطلب أضعف في العديد من البلدان الآسيوية مقارنة بمستويات مارس ومستويات 2019، وبشكل جماعي، كان الطلب أقل بنسبة 13% من مستويات أبريل 2019 في هونغ كونغ وتايوان واليابان وكوريا وإندونيسيا.

الجدير بالذكر أن تحديث جودي لهذا الشهر لم يتضمن بيانات أبريل للصين، وانخفض إنتاج النفط الخام ماديًا الآن مقارنة بعام 2019 في نيجيريا والولايات المتحدة وأنغولا والمملكة المتحدة.

وكان الطلب على زيت الوقود عند أعلى مستوى موسمي في خمس سنوات في أبريل ، مدفوعًا بمكاسب في الولايات المتحدة ومصر والمملكة العربية السعودية.

ويستمر الطلب على وقود الطائرات في الانتعاش بشكل مطرد، لكنه لا يزال أقل من مستويات عام 2019 بنسبة 23%، حيث ارتفعت مخزونات المنتجات في أبريل بمقدار 35.3 مليون - أول مكسب شهري منذ يناير.

المخزونات الآن 92.2 ميغابايت أقل من متوسط ​​5 سنوات

وارتفعت مخزونات الخام للشهر الثالث على التوالي، حيث نمت بمقدار 3.2 مليون في أبريل وهي الآن أقل بـ 289 مليون من متوسط ​​5 سنوات.