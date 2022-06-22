نهال عنبر في فيديو كوميدي مع حفيديها: «قفشتهم وهعلمهم الأدب»

شاركت الفنانة نهال عنبر، جمهورها بمقطع فيديو يجمعها وحفيديها «يوسف» و«ياسين»، وذلك عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، وظهر الثلاثي بشكل كوميدي، إذ مازحوا بعضهم البعض، ما ترتب عليه تفاعل عدد كبير من المتابعين.

«ياسين» و«يوسف» حفيدي نهال عنبر

وظهرت نهال عنبر، في الفيديو الذي نشرته عبر حسابها بـ«إنستجرام»، وهي تمسك بيديها حفيديها، وتعلق بقولها: «هنا بقى لما أقفش أحفادي بيعملوا حاجة، هما يعني أحفادي، أولادي، احسبوها زي ما تحسبوها، يوسف وياسين، لما بقفشهم بطلعهم الطلعة دي على طول».

تتحدث عن الجيل الجديد

وفي الوقت الذي أخطأت فيه، وخاطبت كل منهما باسم الآخر، رد عليها حفيدها ممازحًا إياها بقوله: «بس يا ماما، مش عارفة أسامينا».

وتقاطعه نهال عنبر ضاحكة بقولها: «عاجبكم كده، شايفين لماضة الأولاد، هى دي لماضة الجيل ده، اللي أنا هعلمه الأدب، سامعين».

«عنبر» تشارك في فيلم «يوم 13»

وتشارك نهال عنبر في فيلم «يوم 13»، وهو أول فيلم روائي عربي «3d»، حسبما أعلن أبطال الفيلم والقائمون عليه، ومنهم أحمد داود، ودينا الشربيني، وأروى جودة، وجومانة مراد، ونسرين أمين، والعمل من تأليف وإخراج وائل عبدالله.