تفاصيل واقعة طعن سائق «توك توك» لشخصين بالقاهرة: «خناقة على 2 جنيه»

مشاجرة اندلعت في مدينة بدر بمحافظة القاهرة، بين ثلاثة أشخاص، أسفرت عن إصابة اثنين منهم، جرى نقلهما إلى مستشفى بدر، إذ تبين أن المشاجرة بين سائق «توك توك»، واثنين من الركاب، بسبب الخلاف على جنيهين.

الشابان رفضا دفع 10 جنيهات للسائق

بعد انتهاء مصالح الشابين «ثروت» صاحب الـ26 عاما، و«علي» الذي يبلغ من العمر 27 عاما، في منطقة بدر، استقلا إحدى المركبات «توك توك»، من أجل توصيلهما لموقف السيارات للعودة لمنزلهما في محافظة البحيرة، وعندما وصلا لوجهتهما وترجلا أرضًا، سأل أحدهما عن ثمن الأجرة المطلوبة، فطلب السائق 10 جنيهات، ولكنهما رفضا وأصرا على دفع 8 جنيهات فقط.

مشاجرة حادة بين الطرفين

استشاط السائق غضبًا من هذا الموقف، وتلفظ عليهما بألفاظ مسيئة، فما كان منهما إلا أنهما ردا عليه الإهانة بمثلها، فنشبت بينهم مشادة كلامية، أسفرت عن مشاجرة حادة بينهم وحاولة الأهالي التفريق بينهم.

إصابة الشابين بطعنات متفرقة بالجسد

خلال انشغال الأهالي بفض المشاجرة، ومحاولة الشابين شرح ما حدث معهما، أخرج السائق سلاحه «مطواه»، ووجه عدة طعنات متفرقة في الجسد للشابين، وعلى الفور جرى نقلهما لمستشفى بدر، لتلقي العلاج اللازم، ليكونا ضحية «2 جنيه»، من وجهة نظر الأهالي.

بلاغ الشرطة بمشاجرة 3 أشخاص

وتلقت غرفة عمليات النجدة بمدرية أمن القاهرة، إخطارًا من قسم شرطة بدر، يفيد بوقوع مشاجرة بين 3 أشخاص وإصابة شخصين منهم بعدة طعنات، على الفور انتقلت قوات الأمن وجرى الدفع بسيارة إسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى.

وكشفت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة سائق «توك توك»، وأن المجني عليهما من محافظة البحيرة، نشبت بينهم المشاجرة للخلاف على ثمن الأجرة، ووقوفهم على «2 جنيه».