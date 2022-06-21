إصابة مزارع بكسر بالجمجمة في مشاجرة لخلافات المصاهرة بسوهاج

أصيب شاب، 22 عاما، في مشاجرة بكسر في عظام الجمجمة ونزيف بالمخ، بسبب مشاجرة إثر خلافات مصاهرة.

الإخطار الأمني وبلاغ الحادث

تلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج إخطار من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج والعميد على العماري رئيس مباحث المديرية يفيد تلقى إخطارا بورود بلاغ لقسم جزيرة شندويل بمحافظة سوهاج، صباح اليوم بوصول «محمود. م. ع. ع.»، 22 عاما، مزارع، ويقيم بدائرة مركز جزيرة شندويل إلى مستشفى سوهاج الجامعي مصاباً باشتباه كسر بعظام الجمجمة ونزيف بالمخ، وفقا للتقرير الطبي المبدئي للحالة.

خلافات المصاهرة وراء الحادث

وبسؤال شقيق المصاب «محمد. م. ع. ع.»، 26 عاما، مزارع، ويقيم بذات الناحية بمركز جزيرة شندويل بمحافظة سوهاج، باتهام كل من «محروس. ع. ع. ز»، 47 عاما، مزارع، ونجله «علي. م. ع. ع»، 23 عاما، مزارع، ويقيمان بذات الناحية بمركز جزيرة شندويل بمحافظة سوهاج، بالتعدي على شقيقه المذكور بالضرب وإحداث إصابته، وذلك بسبب خلافات المصاهرة وقد تم ضبط المتهمان وبمواجهتهما قررا بمضمون ما تقدم، إذ إنهما قاما بالتعدى بالضرب على المجنى عليه لخلافات المصاهرة، حيث أنه زوج ابنة الأول وزوج شقيقة الثاني، وقد تم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.