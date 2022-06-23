الأولى على مستوى الوطن العربي في حفظ القرآن: كتاب الله بارك حياتي

قالت آية جمال عبداللطيف الحاصلة على المركز الأول في حفظ القرآن الكريم على مستوى الوطن العربي، والطالبة بالفرقة الأولى بكلية الطب، إنها بدأت حفظ القرآن في عمر 4 سنوات، وختمته في سن 13 عامًا.

الطالبة: حصلت على العديد من الجوائز المحلية

وأضافت «عبداللطيف» في مداخلة هاتفية مع الإعلامية داليا أشرف في برنامج «8 الصبح» على شاشة «dmc»، أنها حصلت على العديد من الجوائز الخاصة بحفظ القرآن الكريم منذ الصغر، غير أن فوزها بجائزة الشيخة حصة بن محمد آل نهيان بدولة الإمارات المتحدة، هي أول جائزة غير محلية تفوز بها، لافتة إلى أنها جنت ثمار حفظ القرآن في حياتها، منوهة بأن كل النجاحات التي حدثت بحياتها كانت نتيجة بركة حفظ القرآن.

مساعدة الآخرين على الفهم الصحيح لتعاليم الدين بعيدًا عن التطرف

ولفتت الحاصلة على المركز الأول في حفظ القرآن الكريم على مستوى الوطن العربي إلى استهدافها أن تصبح قرآنًا يمشي على الأرض، من خلال تطبيق التعاليم التي تعلمتها من القرآن الكريم، والتحلي بالقيم الحميدة، مشيرة إلى تطلعها لمساعدة الآخرين على الفهم الصحيح لتعاليم الدين بعيدًا عن التطرف.