القبض على 4 أشخاص سرقوا 10 آلاف جنيه من «بنزينة» في مدينة أكتوبر

ألقت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة، القبض على 4 أشخاص، يحملون جنسية دولة إفريقية، لاتهامهم بالاعتداء بالضرب على مالك محطة بنزين بمدينة 6 أكتوبر، والاستيلاء على مبلغ 10 آلاف جنيه، وخاتم خاص بالمجني عليه، وتم إحالتهم إلى النيابة، التي قررت حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق.

بداية البلاغ

ورد بلاغ للعميد عمرو البرعي، رئيس مباحث قطاع أكتوبر، بتعرض مالك بنزينة بمدينة 6 أكتوبر، لاعتداء على يد 4 أشخاص يحملون جنسية دولة إفريقية، وسرقة 10 آلاف جنيه وخاتم.

كشفت تحريات رجال المباحث التي أشرف عليها اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء علاء فتحي مدير المباحث الجنائية هوية المتهمين، وبإعداد كمين لهم تم ضبطهم، واعترفوا أنهم يترددون على البنزينة، وعلى علم أن المجني عليه يبيت بها بمفرده، مما دفعهم لارتكاب الجريمة، وأرشدوا عن المبلغ والخاتم المسروق، وتمت إحالتهم إلى النيابة التي قررت حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق.