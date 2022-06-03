تحذير روسي جديد لأوكرانيا: ستفقدون سيادتكم

أكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ورئيس روسيا السابق، دميتري مدفيديف، أن احتمال التوصل لتسوية دبلوماسية في أوكرانيا أصبح ضئيلا، حيث أن الأوضاع على هذا الصعيد لا تتحسن بل تسوء، حسب تعبيره، مهددا بان استمرار الرفض الأوكراني للتفاوض مع روسيا سيؤدي لفقدان أوكرانيا مزيد من الأراضي وصولا إلى فقدان سيادتها بشكل كامل.

مدفيديف: المكالمات التي تتلقاها كييف عرقلت التفاوض

وقال مدفيديف في تصريحات صحفية، إن رفض التفاوض مع روسيا يهدد أوكرانيا بضحايا جدد وفقدان المزيد من الأراضي، وفي النهاية فقدان السيادة، وذلك حسبما نقلت شبكة روسيا اليوم الإخبارية.

وأشار إلى أن أوكرانيا سبق وأظهرت رغبة في الاتفاق على نقاط رئيسية، لكن في مرحلة ما علقت هذه المفاوضات، معتبرا أن ذلك جاء بتأثير ما وصفه بالمكالمات التي تتلقاها كييف من الولايات المتحدة وبروكسل.

وأكد مدفيديف على أنه في النهاية قد تفقد أوكرانيا أراضي إضافية نتيجة لما يحدث.. كما أن رفض المفاوضات سيُهدد أوكرانيا بواقع واحد وهو فقدان سيادتها.

وتابع مدفيديف: قد يكون الموقف المنطقي من جانب كييف هو الاعتراف بالواقع، فالحقائق الإقليمية تشير إلى ما حدث في شبه جزيرة القرم، وما يحدث في اقليم دونباس جنوب شرق أوكرانيا.

مدفيديف: هناك تطور إضافي للعملية العسكرية الروسية

وأضاف: يمكن لأوكرانيا أن ترفض عضوية حلف الناتو وتتبع سياسة محايدة في هذا الاتجاه، ونزع سلاحها واتخاذ عدد من الخطوات المهمة الأخرى، لافتا إلى أن كل هذا كان قد نوقش خلال اجتماعات وفودنا على الأراضي البيلاروسية وفي تركيا وعبر الإنترنت.

وقال: «الوضع يتطور وفقا لسيناريو مختلف تماما، وبعبارة أخرى، هناك تطور إضافي للعملية العسكرية الروسية على الرغم من أن لديهم فرصة لمحاولة الاتفاق معنا».