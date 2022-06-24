«نهضة مصر»: وصول معدات حديثة لتطوير منظومة النظافة في الإسكندرية

أعلنت شركة نهضة مصر المنوط بها أعمال النظافة العامة بالإسكندرية، بدء وصول السيارات والمعدات الخاصة بمنظومة النظافة الجديدة بالإسكندرية، وذلك في إطار استعدادات شركة نهضة مصر للخدمات البيئية الحديثة، إحدى الشركات التابعة للمقاولون العرب، لتنفيذ منظومة إدارة المخلفات الجديدة بالتعاون مع محافظة الإسكندرية.

أفضل النظم والأساليب الخاصة بجمع المخلفات

وأوضحت شركة نهضة مصر، في بيان لها اليوم، أن تلك الخطوة تأتي تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بخصوص الحفاظ على البيئة، والعمل على تطبيق أفضل النظم والأساليب الخاصة بجمع المخلفات وإدارة المنظومة المتكاملة للنظافة العامة.

استكمال وصول باقي المعدات بشكل عاجل

من جهته أكد أحمد شحاتة، مدير المركز الإعلامي للشركة، أن الإدارة العليا للشركة تسعى لاستكمال باقي المعدات والسيارات المطلوبة بشكل عاجل وسريع للبدء في التنفيذ الشامل والكامل للمنظومة الجديدة بجميع أحياء محافظة الإسكندرية، حفاظا على جمال عروس البحر الأبيض المتوسط.

وأضاف أن الشركة تهيب بأهالي الإسكندرية الكرام بضرورة التعاون معها في أي منطقة يتم بدء تطبيق المنظومة الجديدة بها، وذلك للحد من كافة الظواهر السلبية وكذلك للحد من ظاهرة النباشين التي أصبحت تؤرق شعب الإسكندرية.

تضافر جميع الجهود التنفيذية والشعبية

كما تؤكد الإدارة العليا لشركة نهضة مصر، أنه آن الأوان لتضافر جميع الجهود التنفيذية والشعبية يدا بيد للعودة بالإسكندرية لسابق عهدها كعروس للبحر الأبيض المتوسط.