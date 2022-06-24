تعيينات شركة المياه في قنا.. موعد اختبارات العمال المتقدمين للوظائف

كشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في قنا، عبر منشور على صفحتها الرسمية على موقع «فيسبوك»، أنه سيتم غدا السبت إجراء الاختبارات التحريرية للمستوفين لشروط الإعلان رقم 1 لسنة 2021 لوظائف «حرفي تشغيل - لحام - كهربائي - سباك - سائق - سائق معدات ثقيلة - عامل خدمة».

موعد ومكان إجراء الاختبارات التحريرية للمتقدمين لوظائف 2021

وحددت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا، مكان ومواعيد إجراء الاختبارات التحريرية للمستوفين لشروط الإعلان رقم 1 لسنة 2021 لوظائف «حرفي تشغيل - لحام - كهربائي - سباك - سائق - سائق معدات ثقيلة - عامل خدمة» بمقر المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بقنا الكائن بقنا -المساكن - أمام مكتب العمل، لافتا إلى أن مواعيد إجراء الامتحانات التحريرية للوظائف ستجري كالآتي:

- المتقدمون لوظيفة حرفي تشغيل بمراكز «دشنا - قفط - نجع حمادي - قوص - الوقف - أبوتشت - قنا- فرشوط - نقادة» سيتم عقد الاختبار في الفترة الأولى من 10 إلى 11 صباحا ولمدة ساعة.

- المتقدمون لوظيفة «لحام - كهربائي - سباك» بكل المراكز وسيتم عقد الاختبار في الفترة الثانية من 11.30 إلى 12.30 ظهرا ولمدة ساعة.

- المتقدمون لوظيفة «سائق» بمراكز قنا، وسيتم عقد الاختبار في الفترة الثانية من 11.30 إلى 12.30 ظهرا ولمدة ساعة.

- المتقدمون لوظيفة «سائق» بمراكز «أبوتشت - الوقف - دشنا - فرشوط - قوص - نجع حمادي - نقادة» وسيتم عقد الاختبار في الفترة الثالثة من 1 إلى 2 ظهرا ولمدة ساعة.

- المتقدمون لوظيفة «سائق معدات» بكل المراكز وسيتم عقد الاختبار في الفترة الثالثة من 1 إلى 2 ظهرا ولمدة ساعة.

- المتقدمون لوظيفة «عامل» بكل المراكز وسيتم عقد الاختبار في الفترة الرابعة من 2.30 إلى 3.30 ظهرا ولمدة ساعة.

الأوراق المطلوبة من المتقدمين لشغل الوظائف 2021

وطالبت شركة مياه الشرب والصرف الصحي المستوفين لشروط الإعلان رقم 1 لسنة 2021 لوظائف «حرفى تشغيل - لحام - كهربائى - سباك - سائق - سائق معدات ثقيلة - عامل خدمة» الحضور في الموعد والمكان المحدد له قرين اسمه مع إحضار «أصل البطاقة الشخصية - أصل شهادة التجنيد - أصل شهادة المؤهل - أصل الرخصة للسائقين - إيصال توريد بمبلغ 50 جنيها يتم سدادها بأقرب فرع من فروع الشركة أو الديوان العام أو القطاع التجارى عن طريق الفيزا كارت.