إصابة 5 أشخاص في حادثين مختلفين وحريق حوشين بسوهاج

شهدت محافظة سوهاج يوم الجمعة، إصابة 5 أشخاص في واقعتين مختلفين، حيث أصيب تاجر ذهب بالتسمم عقب تناول جرعة من حبوب مجهولة، بينما أصيب 4 آخرين في حادث تصادم بمركز دار السلام، فضلًا عن نشوب حريق بحوشين بمركز طما بمحافظة سوهاج.

تاجر ذهب تناول حبوب مجهولة

وفي الواقعة الأولى أصيب «عماد» 52 عامًا تاجر ذهب بمنطقة الصاغة بالقيسارية بميدان العارف بالله بمركز ومدينة سوهاج، عقب محاولة إنهاء حياته بتناول حبوب مجهولة.

وأوضح نجل عمله أنها حبوب الضغط والسكر والتي ربما تناولها المصاب بالخطأ، مشيرًا إلى أن حالة نجل عمه حرجة تمامًا حيث يقبع داخل غرفة العناية المركزة بإحدى مستشفيات سوهاج الخاصة، وأنه ينتظر تعافيه لمعرفة تفاصيل الواقعة.

إصابة 4 أشخاص بحادث تصادم بدار السلام

وشهد مركز دار السلام بمحافظة سوهاج الواقعة الثانية عقب تصادم سيارة ميكروباص وسيارة ملاكي، ليصاب أربعة أشخاص، وجرى نقلهم لمستشفى سوهاج الجامعي لإسعافهم، حيث إصطدمت السيارتين بقرية الكشح بمركز دار السلام بمحافظة سوهاج، وجرى تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ورفع أثار الحادث وإعادة تسيير الطريق.

نشوب حريق بحوشين بمركز طما

ونشب حريق في حوش دائرة مركز طما بالواقعة الثالثة، في حوش ملك المدعو «عبود ع م»، 65 عامًا بالمعاش، ويقيم دائرة المركز، وامتدت النيران لحوش مجاور ملك المدعو «سعد ع أ» 58 عامًا مزارع، ويقيم دائرة المركز وجرى الدفع بسيارتين إطفاء والسيطرة على الحريق وإخماده، دون حدوث إصابات، وقد أفاد المذكورين مالكي الحوشين بمضمون ما تقدم وأرجعا سبب الحريق لتطاير شرر من فرن بلدي بحوش الأول ونفيا الشبهة الجنائية.